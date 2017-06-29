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    В мире

    В общежитии университета Кентукки прогремел взрыв

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    Один пострадавший получил незначительные травмы, медицинская помощь ему была оказана на месте, другой пострадавший госпитализирован. На месте происшествия работают экстренные службы.
    На месте взрыва в общежитии американского Кентукки
    twitter.com/tomrichell

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Два человека пострадали в результате взрыва газа в общежитии университета Murray State University в американском штате Кентукки, сообщает телеканал WDRB.

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    REUTERS Valentyn Ogirenko
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    Ранее администрация университета сообщила о взрыве, предупредив о том, что на месте происшествия работают экстренные службы.

    Как сообщил телеканалу представитель учебного учреждения, один пострадавший получил незначительные травмы, медицинская помощь ему была оказана на месте, другой пострадавший госпитализирован.

    Здание общежития временно оцеплено.

    Ранее на территории посольства США в Шевченковском районе Киева произошел взрыв. При взрыве никто не пострадал, посольство продолжило работу в обычном режиме.

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    Дипломатическое представительство США в Украине заявило, что не рассматривает ночной взрыв как теракт, полиция переквалифицировала дело о взрыве на территории посольства США в Киеве со статьи "теракт" на "злостное хулиганство".

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