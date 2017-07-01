В киевской маршрутке произошел взрыв, пенсионерке разорвало ногу

КИЕВ, 1 июл — РИА Новости Украина. В киевской маршрутке около остановки "Музей Пирогово" под сиденьем водителя произошел взрыв, пострадала пожилая женщина. Об этом сообщает пользователь Nastya Oli на своей странице в Facebook.

Инцидент произошел еще 28 июня, когда ее бабушка примерно в 17.10 села в маршрутку №507.

"Когда доехали до остановки Пирогово, под сиденьем водителя что-то взорвалось и все думали, что это был огнетушитель порошковый. Моя бабушка сидела именно за водителем и когда произошел взрыв и обломки полетели прямо ей в ногу", — сообщает внучка потерпевшей.

По ее словам, все люди выбежали из маршрутки (в том числе и водитель), и только одна женщина, сидевшая сзади, помогла пенсионерке.

"За то время, когда моя бабушка кричала, чтобы ей кто-то помог и вызвали скорую, несколько водителей, которые ехали за этой маршруткой, что-то собирали по салону. Потом какие-то люди уже вызвали скорую; просидев минут 10-15, бабушка позвонила моей тете. Мы сразу же приехали на ту остановку (потому что не очень далеко от нее живем) и увидели, что бабушка сидит на солнце вся в порошке, с разорванной ногой.. рану было прикрыто ватой", — рассказала внучка пострадавшей.

Женщине сделали операцию, о состоянии ноги не уточняется.

"Перевозчики не проверяют технические состояния маршруток и этим самым ставят под угрозу здоровье и жизнь людей (и пассажиров, и водителей). Виновные должны быть наказаны. И это точно не водитель маршрутки, которому тоже изрядно досталось от взрыва, а само руководство за свою халатность", — говорится в заявлении.

Ранее сообщалось, что в жилом массиве Виноградарь в Киеве взорвался автомобиль. Взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и улицы Н.Ужвий, на месте бывшей незаконной газозаправки.