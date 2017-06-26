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    Киев

    В Киеве взорвался автомобиль

    (обновлено: )141
    Как стало известно, взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и улицы Н.Ужвий, на месте бывшей незаконной газозаправки. Причины происшествия пока не называются.
    В Киеве взорвался автомобиль
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В жилом массиве Виногрдарь в Киеве взорвался автомобиль, передает ДТП.Киев.

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    Как стало известно, взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и улицы Н.Ужвий, на месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    В Киеве взорвался автомобиль

    Причины происшествия пока неизвестны.

    Напомним, 23 июня на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.

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