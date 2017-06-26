КИЕВ, 26 июн — РИА Новости Украина. В жилом массиве Виногрдарь в Киеве взорвался автомобиль, передает ДТП.Киев.
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Как стало известно, взрыв произошел возле перекрестка проспекта Правды и улицы Н.Ужвий, на месте бывшей незаконной газозаправки. Информация о пострадавших уточняется.
В Киеве взорвался автомобиль
Причины происшествия пока неизвестны.
Напомним, 23 июня на базе дислокации батальона приданных сил полиции в Мариуполе Донецкой области прогремел взрыв.