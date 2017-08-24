В Черниговской области произошел взрыв: есть погибший

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. В среду вечером в Черниговской области на гранате подорвались два человека, один мужчина погиб. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Черниговской области.

В полицию поступило сообщение о том, что в хозяйстве жителя пригородного села произошел взрыв от которого пострадали два человека. Пострадавших мужчину и женщину, оба 1966 года, были немедленно госпитализированы, но человек во время операции умер.

Пресс-служба ГУ Нацполиции в Черниговской области На месте взрыв гранаты в Черниговской области

На месте происшествия взрывотехники обнаружили фрагменты взрывного устройства, по предварительным выводам — ​​гранаты Ф-1, и рычаг от запала.

В ходе опроса очевидцев и свидетелей происшествия, полицейские установили, что в хозяйство владелицы квартиры зашел двоюродный брат ее мужа, ранее судимый, который проживал в дачном доме соседнего садового общества.

Почему прогремел взрыв пока устанавливает следствие.

Информация о происшествии внесена в Единый реестр досудебных расследований, открыто уголовное производство по ст. 264 УК Украины (небрежное хранение огнестрельного оружия или боевых припасов, если это повлекло гибель людей или иные тяжкие последствия).

Несколько дней назад в Днепре в окно квартиры бросили боевую гранату.