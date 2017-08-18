КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В пятницу, 18 августа, в Днепре на Слобожанском проспекте, 14, в окно квартиры неизвестные бросили гранату, сообщает Информатор.

"Я проснулась утром, где-то около 4:00, от того, что услышала звук, похожий на звук разбившейся бутылки. Но проверять, что произошло, не стала, подумала, что это на улице. Уже в 7.00 муж пошел выгуливать собаку и тогда мы обнаружили разбитое с внешней стороны окно на кухне, а на улице под ним — гранату. Сразу после этого вызвали полицию", — рассказала беременная жительница квартиры.

По ее словам, человеком, который хотел бы навредить ее семье, был бывший работодатель матери, который в последнее время через сообщения угрожал семье.

"Мама работала, разносила посылки. Один раз нужно было отправить деньги за них, она отправляла "Новой почтой", но часть суммы не дошла работодателю, деньги потеряли на почте, и в этом обвинили маму. Теперь он требует от нас эти деньги и угрожает мне и моему будущему ребенку", — пожаловалась женщина.

Информатор Ночью в Днепре в окно квартиры бросили боевую гранату

"Граната, которую мы нашли, это РГД, радиус ее поражения — 35-40 метров, поэтому мы эвакуировали всех жителей первого этажа дома и оцепили место происшествия", — сообщила сержант патрульной полиции Юлия Глущенко.

Информатор Ночью в Днепре в окно квартиры бросили боевую гранату

На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу и взрывотехников. Как оказалось, обнаруженная граната РГД была учебной и не могла нанести серьезного вреда.

Информатор Ночью в Днепре в окно квартиры бросили боевую гранату

Обстоятельства происшествия будет выяснять следователь.

Ранее сообщалось, что в четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек. Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".