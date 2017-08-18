В Днепре пассажир маршрутки напал с ножом на водителя

КИЕВ, 18 авг — РИА Новости Украина. В Днепре пассажир маршрутного такси с ножом напал на водителя. Пострадавший получил колото-резаное ранение надплечья, сообщает пресс-служба прокуратуры Днепропетровской области.

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"Пассажир, находясь в нетрезвом состоянии и выражаясь нецензурной бранью, пытался сесть в маршрутное такси и воспользоваться льготным проездом. На замечания и просьбы покинуть салон автомобиля, последний достал нож и ударил им водителя, причинив ему колото-резаного ранение надплечья. После этого люди, находившиеся в маршрутном такси, вытолкали агрессивного мужчину на улицу, отобрав у него нож, и вызвали полицию", – отмечают в прокуратуре.

В начале августа в Днепре водитель на автомобиле Skoda наехал на сотрудника патрульной полиции. Конфликт возник на почве документов, которые не давали мужчине права пересекать Новый мост.