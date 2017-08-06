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    Стрельба под Николаевом: ножи, травматы и двое раненых

    Тема:

    Рост криминала. Взрыв в Днепре (457)

    (обновлено: )6
    Согласно информации, в районе загородного комплекса водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину.
    Стрельба под Николаевом
    0512.com.ua

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. В воскресенье вечером, 6 августа, на трассе за Николаевом неизвестные открыли стрельбу и напали на автомобиль. Об этом сообщает сайт Николаева.

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    "Информатор"
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    Автомобиль ехал в Николаев. В районе загородного комплекса "Балдино" водитель заметил, что два неизвестных парня вышли на трассу, перекрыли дорогу и пытались броситься под машину. Автомобиль остановился, водитель вышел и сделал замечание, по его словам, пьяным и неадекватным парням. В это время один из них достал нож и нанес несколько ударов водителю.

    На помощь пострадавшему выбежал пассажир автомобиля. Второй парень при этом достал травматический пистолет и выстрелил несколько раз в пассажира, а потом и в водителя. После этого нападавшие убежали. Им удалось скрыться до приезда полиции.

    Вследствие нападения пассажир автомобиля и водитель получили травмы неизвестной степени тяжести. Их "скорая" доставила в БСМП.

    0512.com.ua
    Стрельба под Николаевом
    0512.com.ua
    Стрельба под Николаевом

    На данный момент на месте происшествия работает полиция. Ведутся поиски злоумышленников. Обстоятельства выясняются. 

    Ранее сообщалось, что на окружной дороге между международным аэропортом "Харьков" и поселком Безлюдовка Харьковского района полицейские открыли огонь с целью задержать преследуемого ими мужчину. Он пытался скрыться от правоохранителей на украденном автомобиле. 

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