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    Мужчина, штурмовавший Эйфелеву башню с ножом, посещал психиатра

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    В Париже был арестован мужчина, который с ножом пытался проникнуть на Эйфелеву башню. Как сообщают СМИ, ранее он уже угрожал сотрудникам железнодорожной компании SNCF.
    Париж. Франция
    RIA News Александра Масальцева | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 7 авг — РИА Новости Украина. Мужчина, который пытался проникнуть с ножом на Эйфелеву башню, находился с ранних лет под наблюдением психиатра, сообщает газета Parisien.

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    Как пишет газета со ссылкой на члена семьи Мамае Д., "с раннего детства и прибытия во Францию он находился под наблюдением детского психиатра". "В последнее время Мамае получил разрешение выходить из больницы, чтобы посещать нас на выходных", — добавил член семьи мужчины, отметив, что во время его приезда в субботу не заметил ничего необычного в его поведении.

    В окружении подозреваемого настаивают, что он "никогда не вел себя жестоко".

    Как сообщил источник, осведомленный о ходе расследования, в 2015 году мужчина уже угрожал сотрудникам железнодорожной компании SNCF, за что был приговорен к условному тюремному заключению. Кроме того, в картотеке его внесли в список "радикализованных".

    Ранее сообщалось, что полиция Парижа задержала вооруженного мужчину при попытке проникнуть на Эйфелеву башню. Инцидент произошел около 23.30 в субботу (00.30 по Киеву), никто не пострадал. Мужчина, вооруженный холодным оружием, кричал "Аллах Акбар" и пытался прорваться через один из пунктов безопасности, его быстро задержали. Мотивы мужчины и обстоятельства происшествия пока неизвестны. Контртеррористическое подразделение парижской прокуратуры начало расследование по данному вопросу.

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    Ранее, по словам источника, близкого к ходу расследования, задержанный заявил, что хотел совершить покушение на военного. Он также заявил о своей связи с террористической группировкой "Исламское государство", которая "побудила его перейти к действию".

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