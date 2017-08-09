Массовое ДТП и "разборки" в центре Киева

Как сообщает YouTube-канал VIDEOPROBKI, две машины устроили гонки по бульвару Шевченка.

"На площади Победы решили "разобраться" и остановились. Несколько человек из BMW Universal на польских номерах начали вытаскивать водителя второго автомобиля BMW X5 через окно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель второй машины поспешил уехать и своим маневром задел автомобиль, стоящий на повторе, после чего уехал в сторону улицы Олеся Гончара. За ним последовали мужчины на BMW Universal.

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