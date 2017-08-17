Смертельное ДТП в Днепре. Велосипедист сбил женщину

КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В Днепре в среду, 16 августа, в Амур-Нижнеднепровском районе велосипедист сбил женщину, в следствии чего пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепре.

"Около 18:30 на проспекте Мануйловском велосипедист, двигаясь по тротуару, наехал на пешехода. 43-летнюю жительницу Днепра с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную больницу, однако женщина умерла", — говорится в сообщении.

Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил).

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