наверх
17.08.201715:34
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Смертельное ДТП в Днепре. Велосипедист сбил женщину

    142
    По информации полиции, около 18:30 в Днепре на проспекте Мануйловском велосипедист, двигаясь по тротуару, наехал на пешехода. В результате 43-летнюю жительницу Днепра с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную больницу.
    Скорая помощь. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 авг – РИА Новости Украина. В Днепре в среду, 16 августа, в Амур-Нижнеднепровском районе велосипедист сбил женщину, в следствии чего пострадавшая скончалась, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в Днепре.

    Массовое ДТП в Киеве
    Канал VIDEOPROBKI на Youtube
    Массовое ДТП и "разборки" в центре Киева

    "Около 18:30 на проспекте Мануйловском велосипедист, двигаясь по тротуару, наехал на пешехода. 43-летнюю жительницу Днепра с тяжелыми повреждениями головы доставили в областную больницу, однако женщина умерла", — говорится в сообщении.

    Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по признакам уголовного преступления, предусмотренного ст. 291 Уголовного кодекса Украины (нарушение действующих на транспорте правил).

    Ранее сообщалось, что в Одессе водитель BMW сбил мотоциклистку и сбежал с места аварии, забыв в салоне удостоверение сотрудника СБУ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    В Киеве дети нашли рюкзак с гранатой
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Вакцинация
    Новый старый вирус. Коксаки наступает на Украину