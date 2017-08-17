наверх
17.08.201709:30
Курсы валют НБУ
  • USD25.780.00
  • EUR30.420.00
Рубрики
Ещё
    Происшествия

    Ночная стрельба в Днепре. У супермаркета из травмата ранены трое

    Тема:

    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (558)

    65
    По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины — светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.
    Ночная стрельба в Днепре
    Информатор

    КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек, сообщает "Информатор". Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".

    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Евгений Шевченко в facebook
    Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались

    По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины — светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

    "Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", — говорит очевидец Егор.

    По словам полицейских, ранения получили трое мужчин.

    "С места происшествия пострадавших доставили в больницу Мечникова сотрудники муниципальной стражи. Сейчас с ними работают следователи. По предварительным данным, у пострадавших рваные раны вследствие применения травматического оружия. Медики извлекли резиновые пули", — сообщил лейтенант полиции Дмитрий Дядинчук.

    Информатор
    Ночная стрельба в Днепре

    "Потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", —  сказал ответственный по больнице Дмитрий Чвора.

    Информатор
    Ночная стрельба в Днепре

    Правоохранители разыскивают стрелявшего. Подробности происшествия выясняет следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции.

    Ранее пресс-служба Национальной полиции в Одесской области сообщила, что сотрудники патрульной полиции Одессы задержали мужчину, устроившего стрельбу.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Флаг КНДР
    Ядерные угрозы КНДР. Украина в эпицентре скандала
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа
    Ночная стрельба в Днепре
    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения
    Больница в Украине. Архивное фото
    Смертельно опасная еда. Кто ответит?