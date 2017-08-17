Ночная стрельба в Днепре. У супермаркета из травмата ранены трое

КИЕВ, 17 авг — РИА Новости Украина. В четверг, 17 августа, в Днепре около 00:50 неизвестный открыл стрельбу и ранил троих человек, сообщает "Информатор". Инцидент произошел на проспекте Мира около магазина "Брусничка".

По словам свидетеля, к супермаркету подъехали две машины — светлый ВАЗ и бордовая Daewoo Nexia. Из иномарки вышел мужчина и открыл огонь по людям, стоявшим у магазина.

"Пострадавшие разбежались в разные стороны, остановили машину муниципальной стражи и уехали с ними", — говорит очевидец Егор.

По словам полицейских, ранения получили трое мужчин.

"С места происшествия пострадавших доставили в больницу Мечникова сотрудники муниципальной стражи. Сейчас с ними работают следователи. По предварительным данным, у пострадавших рваные раны вследствие применения травматического оружия. Медики извлекли резиновые пули", — сообщил лейтенант полиции Дмитрий Дядинчук.

Информатор Ночная стрельба в Днепре

"Потерпевшие находятся в сознании, их жизни ничего не угрожает. Одного из раненых мужчин отправят в центр хирургии 16-й городской больницы. У него огнестрельное повреждение кисти руки. У остальных врачи выявили повреждения грудной клетки", — сказал ответственный по больнице Дмитрий Чвора.

Информатор Ночная стрельба в Днепре

Правоохранители разыскивают стрелявшего. Подробности происшествия выясняет следственно-оперативная группа Соборного отделения полиции.

Ранее пресс-служба Национальной полиции в Одесской области сообщила, что сотрудники патрульной полиции Одессы задержали мужчину, устроившего стрельбу.