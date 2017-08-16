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    Аналитика и комментарии

    Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались

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    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа (219)

    (обновлено: )67
    Очередная депутатская стрельба в столице, к тому же из-за помещения детского сада для детей-инвалидов подняла немалый шум в СМИ. Как отреагировали на такие новости простые украинцы и что пишут они об этом в соцсетях?
    В Киеве произошел вооруженный конфликт с участием нардепа
    Евгений Шевченко в facebook

    Тимур Громов, РИА Новости Украина 

    В Киеве опять стреляли. И опять к вооруженному конфликту причастен народный депутат Украины. На сей раз "не повезло" нардепу из группы "Воля народу" Сергею Мельничуку. Вот только история самого конфликта непроста и витиевата. 

    ЧП произошло возле помещения бывшего дошкольного детского учреждения на столичной Троещине. По информации СМИ, два года назад садик мошенническим путем изъяли из коммунальной собственности, однако местные жители добились своего через суд и 15 августа сотрудники исполнительной службы провели выселение общественной организации, которая арендовала часть помещения.

    До сих пор остается загадкой кто же стрелял на Троещине: сам нардеп или его охранник. Согласно "официальной" версии, охранник Мельничука сделал три предупредительных выстрела в воздух, чтобы защитить подзащитного парламентария. Однако в сетях нашлись очевидцы, утверждающие, что стрелял сам депутат. 

    К тому же непонятно какую из сторон защищал Мельничук. К примеру блогер Евгений Шевченко утверждает, что нардеп защищал рейдеров, однако нашлись в сетях и абсолютно противоположные комментарии: "На самом деле все наоборот. Помещение банда Семена отбирает у инвалидов. Мельничука попросили помочь его побратимы по майдановской сотне".

    Что же на самом деле произошло во вторник, 15 августа, у садика на столичной Троещине, разберется следствие. К слову и со следствием тоже получилось весьма интересная история: данным инцидентом займется военная прокуратура. Пока же в сети бурлят и негодуют: "2017-й год, Киев, белый день, СТРЕЛЬБА. Рейдеров во главе с депутатом ВРУ прикрывает СБУшник с БОЕВЫМ СТЕЧКИНЫМ"; "Не тот райончик выбрали. Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что прощаясь рейдеры отстреливались".

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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