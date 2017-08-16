Стрельба на Троещине с участием нардепа Мельничука. Соцсети разобрались

Тимур Громов, РИА Новости Украина

В Киеве опять стреляли. И опять к вооруженному конфликту причастен народный депутат Украины. На сей раз "не повезло" нардепу из группы "Воля народу" Сергею Мельничуку. Вот только история самого конфликта непроста и витиевата.

ЧП произошло возле помещения бывшего дошкольного детского учреждения на столичной Троещине. По информации СМИ, два года назад садик мошенническим путем изъяли из коммунальной собственности, однако местные жители добились своего через суд и 15 августа сотрудники исполнительной службы провели выселение общественной организации, которая арендовала часть помещения.

До сих пор остается загадкой кто же стрелял на Троещине: сам нардеп или его охранник. Согласно "официальной" версии, охранник Мельничука сделал три предупредительных выстрела в воздух, чтобы защитить подзащитного парламентария. Однако в сетях нашлись очевидцы, утверждающие, что стрелял сам депутат.

К тому же непонятно какую из сторон защищал Мельничук. К примеру блогер Евгений Шевченко утверждает, что нардеп защищал рейдеров, однако нашлись в сетях и абсолютно противоположные комментарии: "На самом деле все наоборот. Помещение банда Семена отбирает у инвалидов. Мельничука попросили помочь его побратимы по майдановской сотне".

Что же на самом деле произошло во вторник, 15 августа, у садика на столичной Троещине, разберется следствие. К слову и со следствием тоже получилось весьма интересная история: данным инцидентом займется военная прокуратура. Пока же в сети бурлят и негодуют: "2017-й год, Киев, белый день, СТРЕЛЬБА. Рейдеров во главе с депутатом ВРУ прикрывает СБУшник с БОЕВЫМ СТЕЧКИНЫМ"; "Не тот райончик выбрали. Троещина встретила рейдеров так тепло и радушно, что прощаясь рейдеры отстреливались".

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook