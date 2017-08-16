В Краматорске со стрельбой напали на почтовый автомобиль

ГУ Нацполиции в Донецкой области

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Вооруженное нападение на почтовый автомобиль произошло в среду в Краматорске Донецкой области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

"На линию 102 от работника почтового отделения г. Краматорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону автомобиля "УАЗ", который принадлежит почтовом предприятию. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

Злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet серого цвета.

Автомобиль объявлен в розыск. По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты 5-ти территориальных подразделений на севере региона — Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского.

Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления.

Напомним, накануне в Киеве произошла стрельба на жилмассиве Троещина. Также сообщалось о стрельбе в Полтаве.

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