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16.08.201713:47
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    В Краматорске со стрельбой напали на почтовый автомобиль

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    Криминал шагает по стране: взрывы и нападения (554)

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    По данным полиции, двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону почтового автомобиля "УАЗ". Злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet серого цвета.
    Нападение на машину почтовой службы
    ГУ Нацполиции в Донецкой области

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Вооруженное нападение на почтовый автомобиль произошло в среду в Краматорске Донецкой области, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в регионе.

    Работа украинских полицейских. Архивное фото
    УНИАН
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    "На линию 102 от работника почтового отделения г. Краматорска поступило сообщение о том, что двое неизвестных мужчин в масках на автомобиле пытались остановить и открыли стрельбу в сторону автомобиля "УАЗ", который принадлежит почтовом предприятию. Пострадавших нет", — говорится в сообщении.

    Злоумышленники скрылись на автомобиле Chevrolet серого цвета.

    Автомобиль объявлен в розыск. По тревоге поднят личный состав Краматорского отдела полиции. На розыск нападавших ориентированы все наряды и блокпосты 5-ти территориальных подразделений на севере региона — Краматорского, Славянского, Константиновского, Добропольского, Дружковского.

    Полицейские по спирали отрабатывают районы, прилегающие к месту преступления.

    Напомним, накануне в Киеве произошла стрельба на жилмассиве Троещина. Также сообщалось о стрельбе в Полтаве.

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