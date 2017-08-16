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    Стрельба в Киеве с участием нардепа. Прокуратура открыла уголовное дело

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    Стрельба в Киеве. Разборки с участием нардепа (216)

    (обновлено: )16930
    Как сообщили в прокуратуре, Сергей Мельничук препятствовал выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду на столичной Троещине.
    Прокуратура г. Киева
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Прокуратура Киева открыла уголовное производство по факту инцидента со стрельбой с участием народного депутата Украины Сергея Мельничука, сообщает пресс-служба ведомства.

    Конфликт с участием нардепа Сергея Мельничука
    @rishuchi
    Нардеп Мельничук vs ветераны АТО. Видео конфликта, закончившегося стрельбой

    Во вторник, 15 августа, между внефракционным нардепом Сергеем Мельничуком и группой активистов, большинство из которых представились ветеранами АТО, возник конфликт, переросший после словесной перепалки в силовое противостояние и завершившийся стрельбой. Активисты обвинили Мельничука, выступавшего против выселения организации инвалидов из помещения на ул. Сабурова, 16 (Деснянкий район Киева), в рейдерстве и "крышевании".

    "Прокуратурой города Киева начато досудебное расследование по факту умышленного препятствования лицом, занимающим особо ответственное положение, а именно народным депутатом Украины Сергеем Мельничуком, выполнению решения суда о выселении общественной организации из нежилых помещений, расположенных в детском саду по ул. Сабурова на Троещине, и их возвращению Управлению образования Деснянской районной в г. Киеве администрации", — говорится в сообщении.

    Соответствующие сведения внесены в Едрей по ч. 3 ст. 382 УК Украины.

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    По данному факту органами Национальной полиции зарегистрировано еще одно уголовное производство по ч. 4 ст. 296 УК Украины (хулиганство).

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