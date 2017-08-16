В Одессе драка двух мужчин переросла в стрельбу

КИЕВ, 16 авг — РИА Новости Украина. Сотрудники патрульной полиции Одессы задержали мужчину, устроившего стрельбу, сообщает пресс-служба Национальной полиции в Одесской области в Facebook.

"Сегодня, около 13:00, на улице Инглези (бывшая 25-ой Чапаевской дивизии) между двумя мужчинами возник спор. В ходе конфликта один из мужчин выхватил пистолет и совершил несколько выстрелов в сторону своего обидчика. В результате происшествия, 43-летний мужчина получил ранение руки. Приехавшие по вызову прохожих полицейские вызвали скорую, которая госпитализировала пострадавшего в больницу. Что касается стрелка, 31-летний правонарушитель добровольно сдал пистолет травматического действия и предъявил разрешение на него", — говорится в сообщении.

Пистолет изъяли и направили в исследовательского центра на экспертное исследование. Нарушителя передали следственно-оперативной группе для проведения необходимых процессуальных действий.

Ранее пресс-служба ГУ Нацполиции сообщала о вооруженном нападении на почтовый автомобиль в Краматорске Донецкой области.