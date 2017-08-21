В Ростове-на-Дону горят десятки частных домов, произошел взрыв

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Ростове-на-Дону горят несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью, в районе пожара произошел мощный взрыв газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

Пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС РФ, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.

Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские перекрыли несколько улиц и просят жителей как можно дальше отойти от места пожара. По их словам, в районе пожара чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза.

«В Ростов-на-Дону жара»! В Усть-Донецком р-не, много крупных пожаров, 15 домов сгорело, площадь пожара более 5000 кв.м… pic.twitter.com/EfhsZa7seg — Press Focus (@Press_Focusnik) 21 августа 2017 г.

На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоит больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара.