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    В Ростове-на-Дону горят десятки частных домов, произошел взрыв

    (обновлено: )64802
    Пожар начался в частном жилом секторе и перекинулся на соседние дома. Площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров. В районе пожара также произошел взрыв газа.
    Пожар в частном секторе Ростова-на-Дону
    instagram.com/rostovnadonu_vk

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. В Ростове-на-Дону горят несколько частных домов в районе Театрального спуска рядом с главной площадью, в районе пожара произошел мощный взрыв газа, сообщает корреспондент РИА Новости с места событий.

    Пожар начался в частном жилом доме 33 на улице Нижегородская, после чего перекинулся на соседние дома. Как сообщали в МЧС РФ, площадь возгорания уже достигла 6 тысяч квадратных метров.

    Как передает корреспондент РИА Новости, полицейские перекрыли несколько улиц и просят жителей как можно дальше отойти от места пожара. По их словам, в районе пожара чувствуется запах газа. На место уже приехали специалисты Горгаза.

    На протяжении нескольких сотен метров вдоль улиц стоит больше сотни людей с личными вещами, одеждой, ценной аппаратурой. Жители отходят все дальше от места пожара.

    instagram.com/rostovnadonu_vk/
    Пожар в Ростове-на-Дону

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