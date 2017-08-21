На территории воинской части под Харьковом произошел пожар: раздавались взрывы

Скриншот

КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Пожар произошел на территории воинской части в Лозовой Харьковской области, сообщают местные СМИ.

По данным мэра населенного пункта Сергея Зеленского, накануне на территории в/ч загорелась трава, угрозы жизни людей нет.

"Одиночные хлопки, которые могли слышать жители Лозовой, по всей вероятности, "выстрелы патронов", оставшихся кое-где после утилизации боеприпасов с военной части", — пишет "МедиаПорт".

Отмечается, что возгорание произошло на территории арсенала.

Ранее сообщалось о масштабном лесном пожаре в Житомирской области.