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    Происшествия

    На территории воинской части под Харьковом произошел пожар: раздавались взрывы

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    По данным мэра Лозовой Сергея Зеленского, в результате пожара на территории арсенала воинской части жители населенного пункта могли слышать звуки хлопков из-за разрыва патронов.
    Пожар на территории воинской части в Лозовой
    Скриншот

    КИЕВ, 21 авг — РИА Новости Украина. Пожар произошел на территории воинской части в Лозовой Харьковской области, сообщают местные СМИ.

    По данным мэра населенного пункта Сергея Зеленского, накануне на территории в/ч загорелась трава, угрозы жизни людей нет.

    "Одиночные хлопки, которые могли слышать жители Лозовой, по всей вероятности, "выстрелы патронов", оставшихся кое-где после утилизации боеприпасов с военной части", — пишет "МедиаПорт".

    Отмечается, что возгорание произошло на территории арсенала.

    Ранее сообщалось о масштабном лесном пожаре в Житомирской области.

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