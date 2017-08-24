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24.08.201715:40
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    Происшествия

    В Киеве возле Кабмина произошел взрыв - СМИ

    Тема:

    День Независимости Украины. 26 лет спустя (70)

    (обновлено: )283362
    По данным очевидцев, на месте взрыва пострадала женщина, еще один человек получил ранение головы. Правоохранители выясняют обстоятельства инцидента.
    На месте взрыв возле Кабмина
    hromadske.ua

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. У здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, произошел взрыв. Как сообщает "Громадське", взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо".

    На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, "скорая". Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная женщина, лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".

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    В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва.

    ​Правоохранителей перекрыли часть дороги.

    Ранее сообщалось, что во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.

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