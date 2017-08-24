В Киеве возле Кабмина произошел взрыв - СМИ

КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. У здания Кабинета министров Украины, в центре Киева, произошел взрыв. Как сообщает "Громадське", взрыв произошел между домом правительства и стадионом "Динамо".

На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, "скорая". Также на место происшествия прибыл председатель Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва "тяжело раненная женщина, лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову".

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В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва.

У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.

​Правоохранителей перекрыли часть дороги.

Ранее сообщалось, что во Львове на территории общеобразовательной школы обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство.