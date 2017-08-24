Возросло число пострадавших при взрыве в центре Киева

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КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы телесные повреждения получили три человека.

"Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", — приводит слова Блищик УНИАН.

При этом она не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева.