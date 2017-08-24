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    Возросло число пострадавших при взрыве в центре Киева

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (76)

    (обновлено: )46010
    Представитель Нацполиции сообщила, что в результате взрыва в правительственном квартале в центре столицы пострадали три человека. При этом там не уточнили, какие телесные повреждения получили пострадавшие.
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    facebook.com/kutiepov

    КИЕВ, 24 авг — РИА Новости Украина. Начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Киеве Оксана Блищик сообщила, что в результате взрыва на улице Грушевского в центре столицы телесные повреждения получили три человека.

    Видео с места взрыва в Киеве
    канал "112 Украина" в YouTube
    На месте взрыва в Киеве: пострадавшие, полиция и свидетельства очевидца

    "Информация, когда мы делали, была о двух пострадавших, сейчас получена информация из больницы о трех пострадавших. Две женщины и один мужчина", — приводит слова Блищик УНИАН.

    При этом она не уточнила, какие телесные повреждения получили пострадавшие.

    Ранее в четверг пресс-служба полиции Киева сообщила, что неизвестный предмет взорвался в правительственном квартале в день празднования независимости Украины, два человека пострадали. По данным СМИ, взрыв произошел на участке улицы Грушевского между стадионом "Динамо" и зданием Кабмина. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники. Правоохранители считают "хулиганство" основной версией взрыва в центре Киева.

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