Взрыв в центре Киева. Первые кадры с места ЧП

Неизвестным предметом, взорвавшийся в правительственном квартале в центре Киева, оказались врзывпакеты, которые бросили в сторону автомобиля азербайджанского посольства. Об этом сообщил очевидец происшествия Виталий Грузинов в соцсети Facebook.

Ранее сообщалось, что на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием Кабмина произошел взрыв. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.

"Только что на ул. Грушевского был "теракт" — бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства… не докинули!!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом… ", — говорится в сообщении

Пресс-служба столичной полиции подтвердила, что в результате взрыва пострадали два человека.

"В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточн