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    Фотоленты

    Взрыв в центре Киева. Первые кадры с места ЧП

    Тема:

    День Независимости и взрыв в центре Киева (76)

    (обновлено: )53410
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    hromadske.ua
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    facebook.com/kutiepov
    В Киеве возле здания правительства произошел взрыв
    facebook.com/kutiepov

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    Неизвестным предметом, взорвавшийся в правительственном квартале в центре Киева, оказались врзывпакеты, которые бросили в сторону автомобиля азербайджанского посольства. Об этом сообщил очевидец происшествия Виталий Грузинов в соцсети Facebook.

    Политический аналитик Дмитрий Корнейчук
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Корнейчук: когда независимость, никто не ищет себе новых хозяев

    Ранее сообщалось, что на участке улицы Грушевского между стадионом Динамо и зданием Кабмина произошел взрыв. Недалеко от этого места расположена открытая по случаю 26-й годовщины независимости Украины выставка военной техники.

    "Только что на ул. Грушевского был "теракт" — бросали взрывпакеты по машине азербайджанского посольства… не докинули!!!! Пострадала женщина и парень, которые шли рядом… ", — говорится в сообщении

    Пресс-служба столичной полиции подтвердила, что в результате взрыва пострадали два человека.

    "В 14.06 в дежурную часть поступило сообщение о взрыве неизвестного предмета на улице Грушевского. В результате мужчина и женщина получили телесные повреждения. На месте работает следственно-оперативная группа и эксперты-взрывотехники", — говорится в сообщении на сайте полиции города.

    Полиция устанавливает все обстоятельства происшествия, информация о пострадавших уточн

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