Убийство иностранца в центре Киева: задержанному объявлено о подозрении

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Мужчине, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина в центре Киева, на ул. Шота Руставели, объявлено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, передает УНИАН.

36-летнего мужчину, который временно проживает в столице, задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле.

Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

Ранее сообщалось, что убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов и он гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме.