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    Убийство иностранца в центре Киева: задержанному объявлено о подозрении

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    Задержанному в связи с убийством иностранного гражданина в центре Киева объявлено о подозрении в совершении умышленного убийства, совершенного по предварительному сговору группой лиц.
    Убийство мужчины в Киеве на Шота Руставели
    ГУ Нацполиции в Киеве

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Мужчине, задержанному в связи с убийством иностранного гражданина в центре Киева, на ул. Шота Руставели, объявлено о подозрении. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

    Убийство мужчины в центре Киева. Видео
    Facebook Киев Оперативный
    Убийство мужчины в центре Киева. Кадры с места ЧП

    Задержанному объявлено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного п. 12 ч. 2 ст. 115 (умышленное убийство, совершенное по предварительному сговору группой лиц) УК Украины, передает УНИАН.

    36-летнего мужчину, который временно проживает в столице, задержали при попытке скрыться с места совершения преступления на автомобиле.

    Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

    Досудебное расследование продолжается. Его ход находится на контроле руководства прокуратуры Киева.

    Ранее сообщалось, что убитого молодого человека, которого расстреляли в Киеве из автомобиля, звали Шахрух Турсунов и он гражданин Израиля. Проживал в Иерусалиме.

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