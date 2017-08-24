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    Подозреваемый в тройном убийстве на заводе "ГАЗ" в РФ арестован

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    По данным СК РФ, на территории завода "ГАЗ" мужчина на почве ревности нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались.
    Наручники. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 авг – РИА Новости Украина. Автозаводский районный суд Нижнего Новгорода в четверг избрал меру пресечения в виде заключения под стражу подозреваемому в убийстве трех человек и ранении еще двоих на Горьковском автозаводе, сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области.

    Как ранее сообщалось, на Горьковском автозаводе в Нижнем Новгороде произошло тройное убийство. По данным СК РФ, утром 23 августа на предприятии на почве ревности мужчина нанес ножевые ранения знакомой, а также еще двоим работникам завода. От полученных ранений потерпевшие скончались. Еще двое пострадавших мужчин с ранениями госпитализированы в больницу. По данным регионального министерства здравоохранения, их состояние стабильное, удовлетворительное.

    "Следователь заявил ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, в котором указано, что Б. обвиняется в трех убийствах и двух покушениях на убийство на территории литейного цеха ПАО "ГАЗ"… Автозаводским районным судом города Нижний Новгород ходатайство следователя было удовлетворено, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 22 октября 2017 года включительно", — говорится в сообщении.

    В нем также отмечается, что обвиняемый и его защитник возражали против ареста, просили избрать в качестве меры пресечения домашний арест.

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