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    Известного блогера выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

    (обновлено: )113913
    Блогера и журналиста Юрия Романенко попросили покинуть эфир передачи "Прямым текстом" за то, что он отказался говорить на украинском языке. Так, видео инцидента опубликовано в Facebook Егора Гуськова.
    Известного блогера выгнали с эфира за отказ говорить по-украински
    Скриншот

    Как видно на видео, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.

    В свою очередь ведущий сделал Романенко замечание и попросил выступать на украинском, на что блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском".

    "Тогда я попрошу вас поставить микрофон и покинуть студию", — сказал Дроздов, после чего Романенко покинул зал.

    Ранее сообщалось, что больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны. Согласно опросу, русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных.

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