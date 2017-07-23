Известного блогера выгнали с эфира за отказ говорить по-украински

Скриншот

Как видно на видео, ведущий программы Остап Дроздов попросил Романенко выступать на украинском, он согласился, однако позднее перешел на русский.

В свою очередь ведущий сделал Романенко замечание и попросил выступать на украинском, на что блогер отказался: "Нет, я не хочу говорить на украинском".

"Тогда я попрошу вас поставить микрофон и покинуть студию", — сказал Дроздов, после чего Романенко покинул зал.

Ранее сообщалось, что больше всего украинцев, говорящих преимущественно на украинском языке, проживает на западе (97,2%) и юго-западе (91,6%) страны. Согласно опросу, русский язык в качестве основного языка повседневного общения используют 24% опрошенных.