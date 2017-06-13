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    Россия блокирует в Крыму сайты по изучению украинского языка - Тука

    (обновлено: )2710
    Заместитель заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц уверен, что РФ "искусственно меняет демографический состав целого региона".
    Георгий Тука
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 июн — РИА Новости Украина. Российские власти блокируют в Крыму украинские сайты по изучению украинского языка, литературы, истории и подготовке ко вступлению в учебные заведения Украины, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

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    "Россия блокирует украинские сайты, которые предоставляют гражданам на аннексированных территориях возможность изучать украинский язык, литературу, историю, готовиться к сдаче экзаменов в украинские вузы", — цитирует Туку пресс-служба ведомства. 

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    Он также сообщил, что Россия завозит большое количество кадровых военнослужащих на полуостров.

    "Понятно, что семьи переезжают в Крым жить вместе с военными. Переезжают не на день и не на два. Таким образом, Россия повторяет шаги Советского Союза — искусственно меняет демографический состав целого региона. Это недопустимо. Это грубое нарушение международного законодательства ", — подчеркнул замминистра. 

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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