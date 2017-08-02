наверх
02.08.201722:21
Курсы валют НБУ
  • EUR29.37+ 0.01
  • USD26.39- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    Гонщица-блогер из России погибла во время съемок для Instagram

    (обновлено: )306
    Как сообщается, во время съемок очередного видео мотоцикл занесло на повороте и выбросило на ограждение. Удар оказался настолько сильным, что транспортное средство разломило на две части.
    Гонщица-блогер из России погибла в аварии
    @monika9422

    КИЕВ, 2 авг – РИА Новости Украина. В России 40-летняя гонщица во время съемки очередного видео Instagram погибла в аварии на трассе Седанка-Патрокл, что возле Владивостока. Об этом сообщает местный портал Prim, ссылаясь на пресс-службу МВД по Приморскому краю России.

    😈

    Публикация от @monika9422 Сен 8 2016 в 5:11 PDT

     

    Во время съемок очередного видео мотоцикл занесло на повороте и выбросило на ограждение. Удар оказался настолько сильным, что транспортное средство разломило на две части. От полученных травм женщина скончалась на месте. В источниках сообщают, что женщина имела 21 год стажа, управляя своим мотоциклом.

    Женщина под ником monika9422 в Instagram пользовалась популярностью из-за откровенных фото и видео, которые она публиковала в сети. Экстремальные ролики, на которых гонщица управляла мотоциклом различными нестандартными способами, набирали тысячи просмотров и лайков.

    Напомним, в июле в Киеве произошло смертельное ДТП, в результате которого погибло двое мотоциклистов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко и Михаил Саакашвили. Архивное фото
    Михо мне друг, но истина... Порошенко против Саакашвили
    Лето в Киеве
    Украина: жара наступает
    Здание МИД РФ
    Санкции США по России ударили по ЕС
    Стычки демонстрантов с полицией во время протестов в Венесуэле
    Венесуэла: масштабные протесты и выборы