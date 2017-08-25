Скончался известный голливудский комедийный актер

КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Голливудский комический актер Джей Томас умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил агент и друг актера Дон Бухвальд, передает Hollywood reporter.

За свою карьеру Томас трижды был номинирован на премию Эмми — и дважды стал победителем в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за роль в сериале "Мерфи Браун". Также автор удостоился звезды на Голливудской Аллее Славы.

Актер впервые на телевидении появился в 1979 году в сериале "Морк и Минди". На широком экране дебютировал в 1984 году в фильме "Каннибалы-гуманоиды из подземелий" в эпизодической роли полицейского. К 2013 году Джей Томас исполнил роли более чем в 85 фильмах и сериалах.

Ранее сообщалось, что американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца. Смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.