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    Культура

    Скончался известный голливудский комедийный актер

    (обновлено: )189
    Джей Томас трижды был номинирован на премию Эмми, дважды став победителем в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за роль в сериале "Мерфи Браун".
    Джей Томас
    wikipedia

    КИЕВ, 25 авг — РИА Новости Украина. Голливудский комический актер Джей Томас умер в возрасте 69 лет после продолжительной борьбы с раком. Об этом сообщил агент и друг актера Дон Бухвальд, передает Hollywood reporter.

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    Whats Noticias / TMZ
    Том Круз травмировался на съемках шестого фильма "Миссия невыполнима"

    За свою карьеру Томас трижды был номинирован на премию Эмми — и дважды стал победителем в категории "Лучший приглашенный актер в комедийном сериале" за роль в сериале "Мерфи Браун". Также автор удостоился звезды на Голливудской Аллее Славы.

    Актер впервые на телевидении появился в 1979 году в сериале "Морк и Минди". На широком экране дебютировал в 1984 году в фильме "Каннибалы-гуманоиды из подземелий" в эпизодической роли полицейского. К 2013 году Джей Томас исполнил роли более чем в 85 фильмах и сериалах.

    Ранее сообщалось, что американский комедийный актер Джерри Льюис скончался в результате болезни сердца. Смерть знаменитого актера наступила на конечной стадии заболевания.

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