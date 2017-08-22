В год $68 млн. Forbes назвал имя самого высокооплачиваемого актера

TIZIANA FABI / AFP

КИЕВ, 22 авг — РИА Новости Украина. Американский актер Марк Уолберг занял первую строку в рейтинге самых высокооплачиваемых актеров года по версии журнала Forbes.

Уолберг известен по ролям в фильмах "Планета обезьян", "Боец", серии "Трансформеры" и был номинирован на премию "Оскар" за роль в фильме "Отступники". Согласно опубликованным данным, с июня 2016 по июнь 2017 года актер заработал порядка 68 миллионов долларов.

Вторую строчку в рейтинге занял американский рестлер и киноактер Дуэйн "Скала" Джонсон, чей годовой заработок оценивается в 65 миллионов долларов. В топ-20 самых высокооплачиваемых актеров также вошли Вин Дизель, Джеки Чан, Роберт Дауни-младший, Том Круз, Самуэль Л. Джексон и Мэтт Дэймон. Замыкает рейтинг актер Марк Руффало, заработавший в текущем году 13 миллионов долларов.

Как отмечает издание, в совокупности двадцать актеров заработали 720 миллионов долларов.

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