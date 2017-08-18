Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Редфорд празднует в пятницу 81-ый день рождения.

Редфорд родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, штат Калифорния.

В 1958 году женился на студентке из мормонской среды Лоле Джин Ван Вагенен, позднее молодая пара переехала в Нью-Йорк, где Редфорд участвовал в театральных постановках на Бродвее и в различных развлекательных телешоу. С Вагенен актер развелся в 1985 году, второй раз женился на своей помощницей и секретаре Сибилле Сцагаррс в 2009 году.

Первой серьезной киноработой Редфорда стал фильм о Корейской войне "Охота на поле боя", в котором он выступил в роли солдата-новобранца. В 1981 году Редфорд учредил американский институт независимого кино "Сандэнс", который проводит одноименный международный фестиваль.

В том же году Редфорд получил свой первый "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за драму "Обыкновенные люди". В 2002 году он был награжден почетным "Оскаром" в знак признания многочисленных актерских работ, хорошо запомнившихся зрителям.

Актер наиболее известен зрителям по фильмам "Буч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки", "Встреча двух сердец", "Великий Гэтсби", "Брубэйкер", "Заклинатель лошадей", "Заклинатель лошадей", "Львы для ягнят".

Напомним, в начале августа Дастину Хоффману исполнилось 80 лет.