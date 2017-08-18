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    Фотоленты

    Звезда Голливуда Роберт Редфорд: кадры из жизни и кино

    (обновлено: )47
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    66-й Каннский кинофестиваль. День восьмой
    Роберт Редфорд
    Режиссер Роберт Редфорд
    69-й Венецианский кинофестиваль
    Актер Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд с Дастином Хоффманом в фильме Вся президентская рать
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    Роберт Редфорд
    VALERY HACHE / AFP
    Роберт Редфорд
    Американский актер Роберт Редфорд прислушивается к президенту Франции Николя Саркози (L) после получения рыцаря почетного легиона («chevalier de la legion d'Honneur») во время церемонии в Елисейском дворце в Париже 14 октября 2010 года.
    FRANCOIS MORI / POOL / AFP
    66-й Каннский кинофестиваль. День восьмой
    Американский актер Роберт Редфорд с супругой немецкой художницей Сибилл Саггорс на красной дорожке 66-го Каннского кинофестиваля.
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    Роберт Редфорд
    Американский актер Роберт Редфорд (L) держит почетный Оскар во время выступления с ведущей Барброй Стрейзанд (R), 24 марта 2002 года на 74-й церемонии вручения наград Академии в Голливуде, Калифорния.
    MIKE NELSON / AFP
    Режиссер Роберт Редфорд
    Режиссер Роберт Редфорд перед премьерой фильма "Грязные игры" на 69-м Венецианском кинофестивале. в
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    69-й Венецианский кинофестиваль
    Режиссер Роберт Редфорд и актер Шайа Лабаф (слева направо) перед премьерой фильма "Грязные игры" на 69-м Венецианском кинофестивале.
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    Актер Роберт Редфорд
    Актер Роберт Редфорд во время фотоколла, посвященного фильму фильму режиссера Джея Си Чандора "Все пропало" (All Is Lost) в рамках 66-го Каннского кинофестиваля.
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    Роберт Редфорд с Дастином Хоффманом в фильме Вся президентская рать
    Роберт Редфорд с Дастином Хоффманом в фильме "Вся президентская рать"
    Из открытых источников
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru
    Роберт Редфорд
    kinopoisk.ru

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    Американский актер, продюсер и режиссер Роберт Редфорд празднует в пятницу 81-ый день рождения

    Редфорд родился 18 августа 1936 года в Санта-Монике, штат Калифорния. 

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    Вера Глаголева. Кадры из жизни

    В 1958 году женился на студентке из мормонской среды Лоле Джин Ван Вагенен, позднее молодая пара переехала в Нью-Йорк, где Редфорд участвовал в театральных постановках на Бродвее и в различных развлекательных телешоу. С Вагенен актер развелся в 1985 году, второй раз женился на своей помощницей и секретаре Сибилле Сцагаррс в 2009 году.

    Первой серьезной киноработой Редфорда стал фильм о Корейской войне "Охота на поле боя", в котором он выступил в роли солдата-новобранца. В 1981 году Редфорд учредил американский институт независимого кино "Сандэнс", который проводит одноименный международный фестиваль.

    В том же году Редфорд получил свой первый "Оскар" в категории "Лучший режиссер" за драму "Обыкновенные люди". В 2002 году он был награжден почетным "Оскаром" в знак признания многочисленных актерских работ, хорошо запомнившихся зрителям.

    Актер наиболее известен зрителям по фильмам "Буч Кэссиди и Санденс Кид", "Афера", "Три дня Кондора", "Вся президентская рать", "Из Африки", "Встреча двух сердец", "Великий Гэтсби", "Брубэйкер", "Заклинатель лошадей", "Заклинатель лошадей", "Львы для ягнят".

    Напомним, в начале августа Дастину Хоффману исполнилось 80 лет.

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