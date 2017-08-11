Звезда Голливуда взорвал сеть сексуальным танцем в магазине

Шестиминутное видео, которое актер выложил на своей странице в Facebook, снял лучший Татума во время похода в магазин в городе Стейтсвилл, штат Северная Каролина.

"Нет ничего лучше, чем маленькая танцевальная вечеринка. Спасибо, Беатрис", - подписал видео с кассиршей Беатрис Татум.

Забавный ролик уже посмотрели почти 15 миллионов человек.

Ранее в СМИ появилась информации, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод в сентябре прошлого года, могут полностью возобновить отношения.