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11.08.201715:45
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    Культура

    Звезда Голливуда взорвал сеть сексуальным танцем в магазине

    (обновлено: )457
    Голливудский актёр Ченнинг Татум порадовал своих поклонников танцевальными способностями. Зажигательный танец актера с кассиршей маркета взорвал интернет.
    Американский актер Ченнинг Татум
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    Шестиминутное видео, которое актер выложил на своей странице в Facebook, снял лучший Татума во время похода в магазин в городе Стейтсвилл, штат Северная Каролина. 

    "Нет ничего лучше, чем маленькая танцевальная вечеринка. Спасибо, Беатрис",  - подписал видео с кассиршей Беатрис Татум.

    Забавный ролик уже посмотрели почти 15 миллионов человек.

    Ранее в СМИ появилась информации, что голливудские актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли, подавшие документы на развод в сентябре прошлого года, могут полностью возобновить отношения.

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