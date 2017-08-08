Кризис под прицелом софитов: в Днепре актеры разбегаются из театров

РИА Новости Украина

Работникам театров в Днепре выделили деньги на зарплату, но меньше, чем необходимо. А за полгода экспериментов над людьми из театральных коллективов массово увольнялись сотрудники, пишет Ольга Фоменко в статье, опубликованной в днепровском издании "Горожанин".

"Горожанин" неоднократно рассказывал о том, с какими сложностями столкнулись работники театров, находящихся в областном подчинении, после увеличения минимальной заработной платы. Областной совет сократил финансирование, что в свою очередь сильно сказалось на зарплате сотрудников театров.

Люди неоднократно выходили на митинги под стены Днепропетровской ОГА и облсовета с требованием увеличить финансирование на театры. И вот наконец на последней сессии областного совета депутаты проголосовали за выделение учреждениям культуры 11,2 миллиона гривен. Эти деньги планируют потратить на увеличение зарплаты творческим работникам, отмечает издание.

Еще депутаты областного совета проголосовали за выделение 4 миллионов гривен на ремонт и благоустройство зданий оперного театра, консерватории им. Глинки и театра им. Шевченко.

Что думают сотрудники театров по поводу принятых на сессии облсовета решений, "Горожанин" поинтересовался у представителей профсоюзов театралов.

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"Последние месяцы ситуация была очень тяжелой. Люди расходились, увольнялись. То, что на нас наконец-то спустя полгода после того, как мы впервые заговорили о проблеме, обратили внимание и выделили деньги, разумеется, хорошо. Но сумма, которую распределили на театры, это не те деньги, о которых мы говорили, — рассказывает председатель профсоюза работников театра оперы и балета Татьяна Каплунская. – Мы не сможем вернуться к зарплатам, которые получали в конце прошлого года. И это очень печально. Я со страхом думаю, что будет с театрами дальше и кто у нас останется работать. Люди разбегаются. Уходят хорошие музыканты, талантливые артисты…".

Председатель областной организации работников культуры Анатолий Яловой тоже уверен, что денег, которые получат театры, не хватит для того, чтобы вернуть зарплаты на уровень прошлогодних.

"Выделили нам большую часть из необходимого. Нужно было 18 миллионов, а получим 11 миллионов. Это, конечно, хорошо, — говорит Анатолий Яловой. – Зарплату поднять удастся, но вернуть её на прежний уровень не получится. Теперь нам будет не так стыдно перед коллегами из Николаева и Запорожья. Мы начали коллективный спор по поводу размера зарплат. Он продолжается. И мы надеемся, что по его результатам будет подписан какой-то документ, где будут четко обозначены условия выделения денег на академическую надбавку".

По словам Анатолия, в области заговорили о разработке программы, в рамках которой будут развивать театрально-концертные учреждения области.

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"Помимо прочего, в программе хотят прописать механизм выделения надбавок сотрудникам театров. Мы со своей стороны готовы рассматривать любые предложения. Программа — так программа. Главное — чтобы люди получали нормальные деньги за свой труд, — рассуждает Анатолий Яловой. – Что касается выделенных 11-ти миллионов гривен, то их сейчас распределяют между театрами. Однозначно, представители областной власти услышали нас и пошли навстречу. Выделение денег – это серьезный шаг к налаженному диалогу, и это свидетельствует о том, что у области есть понимание важности существования театрально-концертных учреждений. Это радует. Не радует то, что из театров начали уходить люди. Самые большие потери понес оперный. Что с коллективами других театров областного подчинения — будет видно осенью, когда закончится сезон отпусков".