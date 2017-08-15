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    Brexit в Голливуде. В США снимут сериал за $77 млн о выходе Британии из ЕС

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    Создатели мини-сериала по мотивам дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза рассматривают всемирно известных актеров Бенедикта Камбербэтча, Кевина Спейси и Дэнни Де Вито на главные роли в ленте.
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    КИЕВ, 15 авг — РИА Новости Украина. Крупная голливудская киностудия планирует съемки сериала по мотивам дневника организатора кампании по выходу Великобритании из Евросоюза, бюджет картины составит примерно 60 миллионов фунтов стерлингов (около 77,3 млн долларов), пишет газета Daily Telegraph со ссылкой на собственные источники.

    Как сообщили собеседники издания, в настоящее время киностудия, чье название не приводится, ведет переговоры с автором книги The Bad Boys of Brexit ("Плохие парни Brexit") Арроном Бэнксом, бывшим финансовым спонсором британской Партии независимости (UKIP), а также с ее бывшим лидером Найджелом Фараджем.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    По сценарию, главным героем является Герри Ганстер (Gerry Gunster) — специалист по исследованию общественного мнения из США, который обеспечивал консультационную поддержку кампании Leave.EU ("Покинуть ЕС"). Ганстер расскажет историю успеха Фараджа и Бэнкса.

    Как отмечает газета, к настоящему времени сценарий картины почти завершен. Планируется, что съемки шестисерийного фильма начнутся в начале января 2018 года. Выход картины на экран запланирован на апрель следующего года.

    Создатели мини-сериала рассматривают всемирно известных актеров Бенедикта Камбербэтча, Кевина Спейси и Дэнни Де Вито на главные роли в ленте, пишет издание Times.

    По данным газеты, Камбербэтч и Спейси поборются за роль бывшего лидера UKIP Найджела Фараджа.

    "Главный вопрос, сможет ли Дэнни Де Вито сыграть Аррона Бэнкса. Надеюсь, авторы смогут запечатлеть весь юмор и хаос вокруг происходящего, который описывается в книге", — заявил управляющий директор издательства, напечатавшего книгу, Иан Дейл, который, скорее всего, станет одним из исполнительных продюсеров сериала.

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