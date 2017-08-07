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    Фотоленты

    Звезды Голливуда в Черновцах: прогулка Милы Кунис и Эштона Катчера

    (обновлено: )49
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
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    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    facebook.com/oskobun
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    facebook.com/oskobun
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    facebook.com/oskobun
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    molbuk.ua
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    molbuk.ua
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    molbuk.ua
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    molbuk.ua
    Мила Кунис и Эштон Катчер посетили Черновцы
    0372.ua

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    В воскресенье, 6 августа, в Черновцах можно было увидеть звездных супругов, голливудских актеров – Милу Кунис и Эштона Катчера. Они приехали на родину Милы — в Черновцы, передает "Молодой буковинец".

    Деми Мур в вышиванке в трейлере нового фильма Слепец
    Канал Movieclips Trailers на youtube
    Звезда Голливуда засветилась в вышиванке от украинского дизайнера

    В Черновцы они приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.

    "Они приехали из Будапешта буквально на несколько часов в личных вопросах. Встретились с ними в кафе "Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги. Мы сначала общались с ними на английском языке. Но позже Мила попросила, чтобы мы перешли на русский. "Я дома, и я хочу разговаривать родным языком", — сказала она. Разговаривали о кино, разговаривали о том проекте, который мы ей предложили. Они посмотрели часть видео из фильма "Легенда Карпат", и им понравилось!", — рассказал Сергей Скобун.

    Ранее сообщалось, что голливудская актриса Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой для сайта Mane Addicts. Альба появилась на снимках в белом комбинезоне и роскошном платье.

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