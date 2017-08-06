КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Сегодня, 6 августа, в Черновцах можно было увидеть звездных супругов голливудских актеров – Милу Кунис и Эштона Катчера. Они приехали на родину Милы — в Черновцы, передает "Молодой буковинец".

В Черновцы они приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.

"Они приехали из Будапешта буквально на несколько часов в личных вопросах. Встретились с ними в кафе "Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги. Мы сначала общались с ними на английском языке. Но позже Мила попросила, чтобы мы перешли на русский. "Я дома, и я хочу разговаривать родным языком", — сказала она. Разговаривали о кино, разговаривали о том проекте, который мы ей предложили. Они посмотрели часть видео из фильма "Легенда Карпат", и им понравилось!", — рассказал Сергей Скобун.

Молодой Буковинец Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы

Молодой Буковинец Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы

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