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    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы

    (обновлено: )42410
    Согласно информации, в Черновцы звезды приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Молодой Буковинец

    КИЕВ, 6 авг — РИА Новости Украина. Сегодня, 6 августа, в Черновцах можно было увидеть звездных супругов голливудских актеров – Милу Кунис и Эштона Катчера. Они приехали на родину Милы — в Черновцы, передает "Молодой буковинец".

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    В Черновцы они приехали на несколько часов из Будапешта, где принимают участие в съемках фильма. Экскурсию для них провел кинорежиссер Сергей Скобун.

    "Они приехали из Будапешта буквально на несколько часов в личных вопросах. Встретились с ними в кафе "Кофеин" вблизи Театральной площади. Миле и Эштону очень понравился город. Я заметил у них только единственный намек на плохие украинские дороги. Мы сначала общались с ними на английском языке. Но позже Мила попросила, чтобы мы перешли на русский. "Я дома, и я хочу разговаривать родным языком", — сказала она. Разговаривали о кино, разговаривали о том проекте, который мы ей предложили. Они посмотрели часть видео из фильма "Легенда Карпат", и им понравилось!", — рассказал Сергей Скобун.

    Молодой Буковинец
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы
    Молодой Буковинец
    Мила Кунис и Эштон Катчер прилетели в Черновцы

    Ранее сообщалось, что голливудская актриса Джессика Альба снялась в фотосессии украинского фотографа Саши Самсоновой для сайта Mane Addicts. Альба появилась на снимках в белом комбинезоне и роскошном платье.

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