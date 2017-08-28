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    В Донбассе обстреляли контрольный пункт "Майорск" - погранслужба

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (73)

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    По данным пограничной службы Украины, ополченцы открыли огонь в 20.00 из крупнокалиберного стрелкового оружия, при этом обстрел был со стороны населенного пункта Горловка, который подконтролен самопровозглашенной ДНР.
    Донбасс. Архивное фото
    REUTERS Gleb Garanich

    КИЕВ, 28 авг — РИА Новости Украина. Государственная пограничная служба Украины сообщила об обстреле ополченцами контрольного поста "Майорск" в Донецкой области, пострадавших нет.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

    Последствия обстрелов в Донбассе. Архивное фото
    Фото со страницы пресс-центра штаба АТО
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    "Вчера вечером незаконные вооруженные формирования полчаса вели огонь по позиции контрольного поста "Майорск"… Во время обстрела граждане и транспортные средства в контрольном посту "Майорск" не находились. Пострадавших среди гражданских и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали", — сообщается в понедельник на сайте пограничной службы Украины.

    По данным ведомства, ополченцы открыли огонь в 20.00 из крупнокалиберного стрелкового оружия, при этом обстрел был со стороны населенного пункта Горловка, который подконтролен самопровозглашенной ДНР.

    Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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