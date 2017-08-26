Силовики фиксируют нарушения перемирия в Донбассе

КИЕВ, 26 авг — РИА Новости Украина. Силовики заявляют о сокращении обстрелов в Донбассе во второй день "школьного перемирия", зафиксировано восемь обстрелов.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины в среду в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября. При этом стороны уже обменялись обвинениями в нарушении "школьного перемирия".

"С начала суток боевики вдоль всей линии разграничения не применяли минометы и другое тяжелое вооружение… Всего с полуночи незаконные вооруженные формирования восемь раз открывали огонь", — говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО в Facebook.

По данным силовиков, ополченцы вели неприцельные обстрелы позиций военных вблизи Водяного, Павлополя, Старогнатовки, Широкино и Талаковки на приморском направлении. Согласно сообщению пресс-центра, ополченцы также дважды применяли оружие в районе Авдеевской промзоны.

Силовики при этом заявили, что огонь в ответ не открывали.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.