В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле КПП "Майорск" в Донбассе

ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Заявление Киева об обстреле КПП "Майорск" в Донбассе является очередной попыткой дискредитировать ополчение в глазах мировой общественности и обвинить в нарушении минских соглашений, заявил корреспонденту РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее в понедельник в погранслужбе Украины сообщили об обстреле ополченцами контрольного поста "Майорск" в Донецкой области.

"Украинская сторона не оставляет попыток дискредитировать республику в глазах мирового сообщества и постоянно придумывает обстрелы, которых не было. Таким образом они нагнетают ситуацию, показывая, что обстановка в Донбассе остается напряженной", — заявил представитель командования ДНР.

Он добавил, что ДНР полностью выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе.

Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.