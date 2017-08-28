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    В ДНР отвергли обвинения Киева в обстреле КПП "Майорск" в Донбассе

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    Встреча Порошенко-Мэттис и "школьное" перемирие в Донбассе (74)

    (обновлено: )11410
    Представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики заявил, что ДНР полностью выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе.
    Лента с патронами
    УНИАН

    ДОНЕЦК, 28 авг — РИА Новости. Заявление Киева об обстреле КПП "Майорск" в Донбассе является очередной попыткой дискредитировать ополчение в глазах мировой общественности и обвинить в нарушении минских соглашений, заявил корреспонденту РИА Новости представитель оперативного командования самопровозглашенной Донецкой народной республики.

    Ситуация в Донбассе. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    "Школьное" перемирие работает, несмотря на обстрелы – спецкор

    Ранее в понедельник в погранслужбе Украины сообщили об обстреле ополченцами контрольного поста "Майорск" в Донецкой области.

    "Украинская сторона не оставляет попыток дискредитировать республику в глазах мирового сообщества и постоянно придумывает обстрелы, которых не было. Таким образом они нагнетают ситуацию, показывая, что обстановка в Донбассе остается напряженной", — заявил представитель командования ДНР.

    Он добавил, что ДНР полностью выполняет взятые на себя обязательства по прекращению огня в Донбассе.

    Контактная группа по урегулированию ситуации на востоке Украины ранее в Минске договорилась о новом перемирии в Донбассе с полуночи 25 августа. Это уже пятая с начала года попытка сторон прекратить огонь и третья — с начала конфликта для того, чтобы обеспечить "режим тишины" к 1 сентября.

    Ранее контактная группа договорилась о перемирии в Донбассе с 24 июня вдоль всей линии соприкосновения на период сбора урожая — до 31 августа. Лидеры "нормандской четверки" (Украина, Франция, Германия и Россия) во вторник заявили о поддержке ожидаемого решения контактной группы объявить перемирие по случаю учебного года.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

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