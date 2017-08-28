"Школьное" перемирие работает, несмотря на обстрелы – спецкор

РИА Новости Украина – радиостанция "Голос Столицы"

Президент поздравил жителей Донецка с Днем города. В частности, Петр Порошенко написал, что украинский Донецк празднует день рождения. Также президент добавил, украинский гимн снова будет звучать в Донецке.

Подробнее о ситуации на Донбассе сообщил (вечером 27 августа – Ред.) в эфире радиостанции Голос Столицы специальный корреспондент "КП в Украине" Артем Маслаков.

Что сейчас происходит в Донецке?

— В Донецке сейчас достаточно спокойно. И я бы сказал, что этот день сегодняшний, он, наверное, самый спокойный за те дни города, которые были в последнее время. И в общем-то у людей по этому поводу есть определенная надежда, что все-таки когда-то это противостояние закончится. Мало того, что спокойно, но здесь достаточно много людей на улицах и достаточно много было разных мероприятий. Я не говорю, что пропагандистских мероприятий. Я говорю в принципе о каких-то продовольственных ярмарках, локациях, где были задействованы местные художественные коллективы. То есть у людей в любом случае праздник. Потому что это ведь не только День города, это еще и День шахтера. Это важно для людей и это праздник, который здесь отмечается уже много десятилетий.

Как отмечают День шахтера в других городах, находящихся на подконтрольной Украине территории?

— Не только в Донецке безусловно, но и на наших территориях также вчера и сегодня проводились праздники. Я знаю, что и в Днепропетровской области были очень масштабные мероприятия. Например, в Павлограде, где выступала Наталия Могилевская. Я знаю о том, что и в Доброполье приезжали наши звезды украинские. Причем не проверенная, наверное, информация, но, насколько опять же мне говорили о том, что выступающие не просили баснословных гонораров. Они были готовы ехать для того, чтобы поддержать людей, за меньшие деньги, чем обычно. То есть это тот праздник, который объединяет людей и с этой, и с другой стороны блокпостов, что, наверное, важно, что еще раз, наверное, говорит о том, что рано или поздно эта ситуация, она все-таки как-то стабилизируется, и все равно мы будем в одном пространстве жить. Это неизбежно.

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Насколько был важен футбол, который не состоится?

— Мне очень сложно отвечать, будучи болельщиком "Шахтера". Я не совсем понимаю позицию киевского "Динамо" в данном вопросе, поскольку и президент не раз приезжал в Мариуполь, и мы говорили о том, что "Океан Эльзы" собирал здесь еще ранее большие стадионы, чем сегодня бы могло собрать здесь киевское «Динамо». То есть это позиция, которую сложно объяснить. На самом деле Мариуполь — это контролируемый Украиной город и город, в котором весьма безопасно. И я думаю, что этот матч должен был состояться. Я думаю, что здесь имеют место быть какие-то политические причины, о которых может быть нам не известно. Может быть мы еще о них узнаем.

Действительно ли в центре Донецка в автомобиле громко играл гимн Украины в День Независимости?

— Это действительно было так. И действительно гимну Украины, играющему из автомобиля радом с городским отделением так называемого МГБ. Здание бывшей городской Службы безопасности. Никто не препятствовал. Тем не менее, машине дали уехать. Насколько я понимаю, что, в общем-то, хозяина этой машины, к счастью, так и не нашли. Это еще один из показателей того, что есть разные мнения в Донецке и однозначно относиться к позиции людей, живущих там сейчас, наверное, нельзя. И понимаем, что желание вернуться в Украину здесь присутствует.

Что происходит в зоне АТО, по крайней мере в Донецкой области? Что на территории области?

— Зоны в общем-то, в которых постоянно звучат выстрелы, они неизменны. То есть это уже локализованные такие площадки. Это села под Мариуполем и авдеевская промзона, где постоянно звучат выстрелы. Какое-то количество большее, меньшее, но тем не менее отмечается ежедневно. И вот собственно сегодняшний день не стал исключением — и под Авдеевкой стреляли, и под Мариуполем стреляли. К счастью, обошлось без применения тяжелого вооружения. К счастью, обошлось без каких-то провокаций таких масштабных, глобальных, но тем не менее зона напряжения, она опять же остается. Главное, что в крупных городах, как в том же подконтрольном нам Мариуполе, и в неподконтрольном сегодня Донецке достаточно спокойно, и люди не слышат канонады. Но, тем не менее, на линии соприкосновения напряженность остается. И ожидать можно чего угодно. От соблюдения "школьного" перемирия так называемого никто не отказывается и говорят, что завтра, послезавтра будут его соблюдать также, как и сегодня. Посмотрим, есть вера в то, что это будет действительно так.

Как идет подготовка к началу учебного года?

— Это тема номер один сейчас. Именно в том районе, где постоянно звучат выстрелы. Мы знаем, что и в Авдеевке, мы знаем, что в Марьинке и Красногоровке откроются школы. И в общем-то делается все для того, чтобы вот те дети, которые оказались в небольших селах, в небольших населенных пунктах, были доставлены в эти школы. Очень большое внимание сейчас уделяется дистанционному обучению. Есть целая программа и надежда на то, что начнется новый учебный год без каких-то проблем.

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Напомним, эксперт-международник Андрей Бузаров в эфире Голоса Столицы заявил, что в переговорах по конфликту на Донбассе нужно меньше обращать внимание на Европу и США.