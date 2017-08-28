Франция и Германия призвали Порошенко и Путина соблюдать перемирие в Донбассе

КИЕВ, 28 авг – РИА Новости Украина. Германия и Франция призывают президентов России и Украины Владимира Путина и Петра Порошенко открыто поддержать режим прекращения огня на востоке Украины, говорится в совместном заявлении канцлера ФРГ Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона.

Отмечается, что после недавнего телефонного разговора в "нормандском формате" Германия и Франция вынуждены заявить, что значительного улучшения ситуации с безопасностью на востоке Украины нет. Согласно заявлению, несмотря на поддержку со стороны четырех лидеров, недавно объявленное перемирие "не полностью выполняется" подписавшимися сторонами.

"Мы настойчиво призываем президента Путина и президента Порошенко полностью выполнять свои обязательства, открыто и ясно поддержать режим прекращения огня, а также обеспечить, что военным на месте будут переданы соответствующие инструкции", — говорится в заявлении, которое приводит рассылка пресс-службы правительства ФРГ.

Лидеры Германии и Франции также призвали улучшить сотрудничество в рамках Совместного центра по контролю и координации, а также обеспечить сотрудникам СММ ОБСЕ безопасный и неограниченный доступ.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.