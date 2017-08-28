Фотоитоги 28 августа: поездка президента в Донбасс, беспорядки и наводнения в США

Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье, передает национальная метеослужба (NWS). "Тропический шторм "Харви" будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории", — сообщает NWS. Осадки будут составлять от 50 до 100 сантиметров, сообщили в метеослужбе. Это, по словам синоптиков, "приведет к разрушительным наводнениям". Как заявил мэр Хьюстона Сильвестер Тернер на пресс-конференции, поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Два жилых комплекса также были эвакуированы.

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Столкновения произошли между сторонниками правых и леворадикальных организаций в американском городе Беркли (штат Калифорния), не менее 14 человек задержаны, пишет издание San Francisco Chronicle. По данным СМИ, в воскресенье в городе при участии несколько тысяч человек проходили несколько демонстраций, одну из которых проводили участники организации правых Patriot Prayer. Параллельно проходила демонстрация их противников. По данным газеты, беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации, после чего возникли потасовки. Люди в черных масках, применяя перечный газ, поймали лидера организации Patriot Prayer Джоуи Гибсона, которого полиция позже задержала, назвав это "спасением". Всего были задержаны по меньшей мере 14 человек, большая часть из которых за пронос запрещенных вещей на место демонстрации.

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Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.

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