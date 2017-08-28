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    Фотоленты

    Фотоитоги 28 августа: поездка президента в Донбасс, беспорядки и наводнения в США

    Тема:

    Мощный ураган в США и тайфун в Китае (32)

    (обновлено: )47
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Президент Петр Порошенко открыл школу после реконструкции в городе Покровск Донецкой области
    Суд по делу Муравицкого
    В Калифорнии произошли столкновения
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    Грузовое судно Профит село на мель
    В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной сотни
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    Рекордный рост цен на газовое топливо для автомобилей в Киеве
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном выкопали на выходные 105 тонн картошки
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    В Киеве установили рекорд Украины по массовому массажу
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар
    На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета
    Экс-капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске
    Сайт президента Украины
    Президент Петр Порошенко открыл школу после реконструкции в городе Покровск Донецкой области
    Президент Петр Порошенко открыл школу после реконструкции в городе Покровск Донецкой области.
    УНИАН
    Суд по делу Муравицкого
    Суд по делу журналиста Муравицкого.
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В Калифорнии произошли столкновения
    Amy Osborne / AFP
    Наводнение после урагана Харви в Техасе
    REUTERS Adrees Latif
    Грузовое судно Профит село на мель
    Грузовое судно "Профит" село на мель
    zp.depo.ua
    В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной сотни
    В Киеве разбили мемориальную доску Герою Небесной сотни
    ZIK
    Ночная гроза в Киеве
    Ночная гроза в Киеве.
    УНИАН
    Рекордный рост цен на газовое топливо для автомобилей в Киеве
    Рекордный рост цен на газовое топливо для автомобилей в Киеве.
    УНИАН
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном выкопали на выходные 105 тонн картошки
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко с сыном выкопали на выходные 105 тонн картошки.
    Народная правда
    Шоу экскаваторов в Киеве на Крещатике
    Шоу экскаваторов в Киеве на Крещатике.
    УНИАН
    В Киеве установили рекорд Украины по массовому массажу
    УНИАН
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар
    Главную награду MTV Video Music Awards 2017 получил хип-хоп-исполнитель Кендрик Ламар.
    REUTERS Danny Moloshok
    На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета
    На авторалли разбился экс-депутат Одесского горсовета.
    Думская.net
    Экс-капитан киевского Динамо Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской Боруссией
    Экс-капитан киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко подписал контракт с дортмундской "Боруссией".
    @BVB

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    Президент Петр Порошенко на совещании по вопросам АТО в Краматорске

    Тропический шторм "Харви" привел к катастрофическим наводнениям в одном из крупнейших городов американского штата Техас Хьюстоне в воскресенье, передает национальная метеослужба (NWS). "Тропический шторм "Харви" будет находиться на юго-востоке Техаса вплоть до середины следующей недели. Это медленное движение приведет к сильным дождям на этой территории", — сообщает NWS. Осадки будут составлять от 50 до 100 сантиметров, сообщили в метеослужбе. Это, по словам синоптиков, "приведет к разрушительным наводнениям". Как заявил мэр Хьюстона Сильвестер Тернер на пресс-конференции, поступило более 2 тысяч звонков людей, которые просили о помощи из-за наводнения. Два жилых комплекса также были эвакуированы.

    Смотрите также: Разрушительное наводнение обрушилось на Хьюстон из-за "Харви"

    Столкновения произошли между сторонниками правых и леворадикальных организаций в американском городе Беркли (штат Калифорния), не менее 14 человек задержаны, пишет издание San Francisco Chronicle. По данным СМИ, в воскресенье в городе при участии несколько тысяч человек проходили несколько демонстраций, одну из которых проводили участники организации правых Patriot Prayer. Параллельно проходила демонстрация их противников. По данным газеты, беспорядки начались после того, как группа радикально настроенных левых в черном миновала заграждения вокруг одного из центральных парков города, где проходили демонстрации, после чего возникли потасовки. Люди в черных масках, применяя перечный газ, поймали лидера организации Patriot Prayer Джоуи Гибсона, которого полиция позже задержала, назвав это "спасением". Всего были задержаны по меньшей мере 14 человек, большая часть из которых за пронос запрещенных вещей на место демонстрации.

    Смотрите также: Радикалы в действии. В США снова произошли столкновения

    Вечером воскресенья, 27 августа, Киев накрыло мощной грозой с молниями. Дождь полил просто как из ведра в мгновение ока, как будто ниоткуда. В социальных сетях киевляне охотно делятся фотографиями предосеннего дождя.

    Смотрите также: Киев накрыл мощный дождь с молниями

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