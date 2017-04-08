Хроника 7 апреля: ракетный удар по Сирии, приговор "Торнадо", теракт в Стокгольме

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В пятницу, 7 апреля, США нанесли удар по Сирии и правительство Украины считает, что шансы на помощь Киеву возросли. В МИДе разъяснили, как крымчане смогут ездить в ЕС без виз, а президент обещает сделать поездки в ЕС дешевыми для граждан. "Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка. Насильникам из милицейской роты "Торнадо" огласили приговор. Президент Петр Порошенко предлагают миллиард рублей за допуск Самойловой на Евровидение. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Порошенко обсудил с делегатами ЕП Крым и дестабилизацию в Донбассе

Президент Петр Порошенко в ходе встречи с делегацией Европарламента обсудил Крым и Донбасс, обвинив Россию в дестабилизации ситуации, сообщает пресс-служба главы государства.

Пенсионная реформа не включает повышение пенсионного возраста — Гройсман

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в пятницу заявил, что правительство вскоре презентует пенсионную реформу, которая не предусматривает повышение пенсионного возраста для украинских граждан. По его словам, Кабмин рассчитывает повысить пенсии для граждан Украины уже с 1 октября.

"Сбербанк" официально заявил об уходе с украинского рынка

Российский "Сбербанк" официально заявляет об уходе с украинского рынка. Соответствующее заявление размещено на веб-сайте финучреждения в пятницу.

В заявлении говорится, что акции "Национального корпуса" и введение санкций СНБО, только активизировали переговорный процесс с покупателем активов "Сбербанка" в Украине.

НБУ: блокирование банков РФ противоречит меморандуму с МВФ

Блокирование работы российских банков в Украине противоречит меморандуму с МВФ, согласно которому Киев обещал обеспечить их безопасность, сообщила в пятницу пресс-служба регулятора. Ранее активисты "Национального корпуса", заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков в Украине.

Россия назвала объем поставок угля в Украину

Россия поставляет в Украину примерно 1 миллион тонн угля в месяц, менять объем поставок пока не планирует, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Поставки ведутся. Насколько я знаю, менять их не планируется. Объем — порядка миллиона тонн в месяц", — сообщил Яновский, отвечая на вопрос, идут ли поставки угля из России в Украину и в каком объеме.

Порошенко пообещал сделать дешевле поездки в ЕС после отмены виз

Президент Петр Порошенко пообещал, что после получения безвизового режима с ЕС власти сделают все для того, чтобы путешествия в Европу стали более доступными для украинцев.

В МИДе разъяснили, как крымчане смогут ездить в ЕС без виз

Жители Крыма, у кого остались паспорта украинского гражданина, могут оформить на территории материковой Украины биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз, заявил в пятницу заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко.

В Киеве осудили восемь экс-бойцов спецроты "Торнадо"

Оболонский районный суд Киева приговорил восемь бывших бойцов батальона "Торнадо" к лишению свободы на срок от восьми до 11 лет, четырем дали условные сроки, сообщил в пятницу главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Трамп пошел на войну: США нанесли ракетный удар по Сирии

Президент США Дональд Трамп назвал удар "пропорциональным ответом" на якобы совершенную 4 апреля властями Сирии атаку на мирных жителей в провинции Идлиб. Тем самым действующий американский президент переступил черту, которую не решался переступить его предшественник Барак Обама, который ограничивался военной поддержкой сирийской оппозиции.

Удар США по Сирии. Шансы на помощь Киеву возрастают — постпред в СЕ

Постоянный представитель Украины в Совете Европы Дмитрий Кулеба считает, что после удара США по Сирии существенно возрастают шансы на повышение уровня помощи американцев Киеву.

"Готовность Трампа к резким действиям означает для нас целый спектр новых возможностей и ответственности. Убежден, что США останутся приверженными минским соглашениям, но теперь шансы на повышение уровня помощи Украине в секторе безопасности существенно возрастают", — написал Кулеба в своей колонке на сайте интернет-издания "Украинская правда" в пятницу.

Парубий оценил влияние удара по Сирии на отношения Украины с США

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что ракетный удар США по аэродрому в Сирии не повлияет на взаимоотношения Киева и Вашингтона, они останутся дружественными.

"Я думаю, что на отношения Украины и США это не повлияет никоим образом. Мы рассматривали и рассматриваем США как нашего стратегического партнера, и я думаю, что это не будет иметь влияния на наши отношения", — сказал Парубий журналистам в пятницу.

Жертвами химатаки под Идлибом стали 84 человека, 545 ранены — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения сообщила в пятницу, что число жертв химатаки в сирийском городе Хан-Шейхун (провинция Идлиб) достигло 84, пострадали 545 человек.

Наезд грузовика на толпу в Стокгольме

Грузовик на высокой скорости в пятницу наехал на людей, находившихся на улице Дроттнинггатан – одной из центральных и пешеходных улиц Стокгольма. Остановился грузовик, проехав 550 метров и врезавшись в здание торгового центра Åhlens. Грузовое авто принадлежало компании Spendrups и было похищен во время остановки, когда водитель находился с доставленным грузом у клиента.

В результате погибли четыре человека и получили травмы разной степени тяжести 15 человек.

Арестован первый фигурант дела о теракте в Петербурге

Басманный суд Москвы в пятницу заключил под стражу гражданина Таджикистана Солика Ортикова – первого из восьми подозреваемых в причастности к теракту в Петербурге, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

Возросло число жертв теракта в Лондоне

Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

Порошенко предложили миллиард рублей за допуск Самойловой на Евровидение — СМИ

Российское подразделение сети ресторанов быстрого питания "Бургер Кинг" направило в администрацию президента Украины письмо на имя Петра Порошенко с просьбой разрешить въезд в Украину российской певице Юлии Самойловой на время проведения Евровидения. Скандальное Евровидение. Вероятность приезда Самойловой сохраняется — Коваль Если президент примет условие, компания готова перечислить в бюджет Украины до миллиарда рублей.