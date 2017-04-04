Сазонов: без повышения пенсионного возраста наша пенсионная система рухнет

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

МВФ выделил Украине четвертый транш на сумму миллиард долларов. Соответствующее решение Совет директоров Фонда принял 3 апреля. О этом сообщил президент Украины Петр Порошенко на своей странице в Facebook.

Четвертый транш от МВФ Украина не получала еще никогда. Раньше программы сотрудничества приостанавливались максимум на третьем транше.

Миллиард долларов, который Международный валютный фонд выделит сейчас, — часть четырехлетней программы, которую Украина и МВФ реализуют с 2015-го года. Всего в рамках этой кредитной программы предусмотрено выделение 17 миллиардов долларов. После получения четвертого транша, сумма займа составит почти 8,5 миллиардов долларов.

Подробнее сотрудничество МВФ и Украины прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы политолог Кирилл Сазонов.

Впервые, как позиционируют, Украина получает четвертый транш от МВФ. Насколько это важно для Украины?

— Что мы сломали тенденцию, это действительно очень важно, это действительно впервые. Но в том, что транш дадут, никто не сомневался из специалистов. Это было известно, просто вынужденная отсрочка из-за перерасчета бюджета в связи с блокадой Донбасса. А так, в целом, Дэвид Липтон заявил правильно, что Украина демонстрирует признаки восстановления и роста. Это же финансисты, им главное, чтобы им деньги вернули. Поэтому они, собственно, и дают. А пользуясь тем, что у нас мало кто занимается этими вопросами всерьез, ряд политиков подымали шум, что и повышение пенсионного возраста будет, распродадут всю украинскую землю… Это просто спекуляции. То есть, это был абсолютно рабочий момент с задержкой.

Вы говорите, что спекуляции политиков, но вот в официальном пресс-релизе МВФ по итогам заседания совета директоров говорится о том, что от Украины теперь ждут немедленной приватизации земли, то есть аграрной реформы, а также пенсионной реформы.

— Это только совет. То есть МВФ интересует, чтобы у нас был бездефицитный бюджет или с минимальным дефицитом, и мы могли вернуть взятые в долг деньги. А как мы это делаем — это наше дело. Есть стандартные рецепты, да, мы все понимаем, что без повышения пенсионного возраста вся наша пенсионная система рухнет через лет пять железно. Это скорее нужно не МВФ, а нам. Что запрет крестьянам распоряжаться их же землей, то есть и продать не имеют права, и кредит взять под него не могутт, это тоже нарушение их прав. То есть это все украинские проблемы, МВФ дает такие советы, которые как бы нас ни к чему не обязывают, но нам самим надо заботиться о своих проблемах, потому что мы сможем выживать не за счет кредитов, а за счет инвестиций, что гораздо важнее.

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Точно лишь совет, а не обязательство? Поскольку премьер Владимир Гройсман пообещал провести и аграрную, и пенсионную реформу. Более того, следующий транш украинский Минфин ожидает в мае.

— Может вот эти разговоры часто ходили, про тайные договоренности, про меморандумы с МВФ, про обещания Гройсмана… Они на самом деле ничего не стоят, потому что все тайные или явные обещания, которые дает тот же премьер или президент МВФ, будут разбиты вдребезги в ВРУ, просто если депутаты не захотят голосовать. Поэтому никакие тайны и соглашения невозможны, все станет явным в ВРУ.

А учитывая состояние дел в ВРУ, стоит ли ожидать, что эти спорные моменты, связанные с аграрной и пенсионной реформой, могут быть таки вынесены в зал?

— Что касается земельной реформы, она должны быть вынесена, она будет вынесена и мораторий закончится. Единственная проблема сейчас, это полный учет земель, потому что очень много у нас в документах пробелов. Что касается пенсионной, ее тоже будут выносить, но вероятнее всего под нее не найдут голосов. Политики живут в постоянном ожидании выборов, и они не рискнут на непопулярные какие-то шаги пойти.

Возможно голосование по аграрной или пенсионной реформе в рамках обсуждаемого переформатирования власти?

— Да, вполне такое допускается. Но это может быть только в формате переговоров коалиции с "Самопомиччю" и РПЛ. У "Батькивщины" слишком много интересов сохранять ситуацию с земельными отношениями в Украине такой, какая она есть, и она тут не пойдет на сотрудничество.

Поэтому Гройсман говорил, что если предлагаемая им пенсионная реформа пройдет, то уже с 1 октября всех украинцев ждет значительное повышение пенсий? Это та риторика, которой будут депутатов убеждать голосовать за пенсионную реформу? Мол, не хотите поддерживать наш проект, следовательно вы не хотите высоких пенсий для украинцев.

— Все очень просто. Если у нас есть определенное количество денег и мы его делим на определенное количество пенсионеров, это определяет размер пенсий. В октябре у нас внезапно не станет денег гораздо больше, а пенсионеров гораздо меньше. Поэтому риторика может быть любой, но это будет больше походить на перекладывание денег из одного кармана в другой и какие-то формальные ритуальные обещания, потому что пока нет сильного роста экономики, пока нет сильного роста зарплат, повысить пенсии просто не за что.

Тогда подобные заявления премьера — это что?

— Так или иначе, какую-то реформу делать придется, и Гройсману тоже нужно думать о своем рейтинге, но я говорю, что поскольку денег мы ниоткуда не возьмем много и сразу, ни о каком значительном повышении речи быть не может.

Перипетии вокруг отставки Валерии Гонтаревой как-то связаны с решением совета директоров МВФ?

— Валерия Гонтарева хочет уйти уже достаточно давно и предпринимает ряд усилий для этого. Но проблема в том, что у Порошенко нет замены. Короткая скамейка запасных не позволяет ему заменить Гонтареву достаточно надежным человеком. Поэтому она каждый раз собирается уйти и каждый раз уйти не может, когда Порошенко найдет замену, она будет отпущена на свободу в тот же день.

Ранее управляющий партнер Консалтинговой компании "Финансовая студия" Евгений Невмержицкий в эфире Голоса Столицы заявил, что ведение санкций против банков с госкапиталом РФ влияет на экономику Украины больше, чем отсрочка с выделением транша от МВФ.

Бывший заместитель главы НБУ Александр Савченко отметил, что Украина очередной транш от МВФ использует в основном для погашения ранее взятых кредитов.