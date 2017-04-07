наверх
07.04.201716:07
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    Общество

    В МИДе разъяснили, как крымчане смогут ездить в ЕС без виз

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (320)

    (обновлено: )37101
    Пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик заявил журналистам, что крымчане с паспортами гражданина Украины могут посетить ЕС без виз только по украинским биометрическим паспортам.
    Паспорт гражданина Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Жители Крыма, у кого остались паспорта украинского гражданина, могут оформить на территории материковой Украины биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз, заявил в пятницу заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко.

    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Проблемы с безвизом, досрочные выборы, отношения с США. Мнение Павлива

    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

    "Те, кто проживает в Крыму, конечно же, ситуация сложная, и переговоры по этому поводу действительно ведутся, каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины… Мы знаем, что есть граждане (в Крыму — Ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт", — сказал Саенко журналистам.

    При этом он отметил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

    В свою очередь пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик заявил журналистам, что крымчане с паспортами гражданина Украины могут посетить ЕС без виз только по украинским биометрическим паспортам.

    Читайте также — Bloomberg: почему у всех вдруг есть украинский план, а у Украины нет

    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Павел Климкин. Архивное фото
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ