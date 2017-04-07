В МИДе разъяснили, как крымчане смогут ездить в ЕС без виз

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Жители Крыма, у кого остались паспорта украинского гражданина, могут оформить на территории материковой Украины биометрический документ, необходимый для безвизовых поездок в Евросоюз, заявил в пятницу заместитель директора департамента ЕС МИД Украины Сергей Саенко.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

"Те, кто проживает в Крыму, конечно же, ситуация сложная, и переговоры по этому поводу действительно ведутся, каким образом не ставить под риск их пребывание там в статусе гражданина Украины… Мы знаем, что есть граждане (в Крыму — Ред.), у которых есть украинское гражданство и паспорт. И они могут прибыть на материковую Украину получить биометрический паспорт", — сказал Саенко журналистам.

При этом он отметил, что каждый случай нужно рассматривать отдельно.

В свою очередь пресс-атташе представительства ЕС в Украине Давид Стулик заявил журналистам, что крымчане с паспортами гражданина Украины могут посетить ЕС без виз только по украинским биометрическим паспортам.

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Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.