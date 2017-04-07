Парубий оценил влияние удара по Сирии на отношения Украины с США

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий заявил, что ракетный удар США по аэродрому в Сирии не повлияет на взаимоотношения Киева и Вашингтона, они останутся дружественными.

"Я думаю, что на отношения Украины и США это не повлияет никоим образом. Мы рассматривали и рассматриваем США как нашего стратегического партнера, и я думаю, что это не будет иметь влияния на наши отношения", — сказал Парубий журналистам в пятницу.

В ночь на пятницу президент США Дональд Трамп сообщил, что распорядился нанести ракетный удар по аэродрому в Сирии, с которого якобы была проведена химическая атака. Пентагон заявил, что целью ракетного удара был аэродром Шайрат в провинции Хомс. Сообщается, что удар нанесен крылатыми ракетами, базирующимися на кораблях ВМС США. По данным Пентагона, всего было выпущено 59 ракет.

При этом ранее глава МИД Сирии Валид Муаллем заявил, что сирийские правительственные войска никогда не применяли и не намерены применять химическое оружие против мирных граждан и против террористов.

По данным МО РФ, в результате ударов США двое сирийских военнослужащих пропали без вести, четверо погибли и шесть получили ожоговые ранения в ходе тушения пожаров. Кроме того, сообщило МО РФ, в результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолетов Миг-23, а также радиолокационная станция.