Россия назвала объем поставок угля в Украину

КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Россия поставляет в Украину примерно 1 миллион тонн угля в месяц, менять объем поставок пока не планирует, сообщил РИА Новости заместитель министра энергетики РФ Анатолий Яновский.

"Поставки ведутся. Насколько я знаю, менять их не планируется. Объем — порядка миллиона тонн в месяц", — сообщил Яновский, отвечая на вопрос, идут ли поставки угля из России в Украину и в каком объеме.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.

Большинство украинских электрогенерирующих предприятий начали подготовку к импорту дефицитного угля антрацитовой группы, в частности, из Южной Африки, сообщил на этой неделе глава Минэнерго Украины Игорь Насалик.