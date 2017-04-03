Украина обратилась в Госдеп США с просьбой поставить уголь

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Министр энергетики Украины Игорь Насалик отправил в Госдепартамент США письмо с просьбой о поставках угля, сообщает "Укринформ" со ссылкой на слова чиновника.

Ранее главы самопровозглашенных ЛНР и ДНР Игорь Плотницкий и Александр Захарченко заявили, что перестанут поставлять уголь Киеву при продолжении железнодорожной блокады.

"Многие генерации начали контрактовать уголь, в том числе, из Южной Африки, из других стран. Нам надо 4,7 млн тонн до 1 января 2017 года (вероятно, речь идет о 2018 годе — Ред.). Контрактация пошла. Мы узнали, что можем поставить из Америки 2,5 млн тонн", — сказал Насалик, слова которого приводит агентство.

"Первые поставки антрацита будут в мае, но об американском угле еще рано говорить", — добавил Насалик.

В конце декабря 2016 года бывшие участники военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировали движение по грузовой железнодорожной линии Луганск — Лисичанск — Попасная около населенного пункта Золотое на подконтрольной Киеву территории Луганской области, выступая против торговли с самопровозглашенными ДНР и ЛНР. Блокада привела к перебоям с поставками угля антрацитовой группы, который добывается на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса. В связи с этим власти были вынуждены ввести чрезвычайные меры в энергетике с целью экономии ресурсов.

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Президент Петр Порошенко ввел в действие принятое в четверг, 16 февраля, решение Совета национальной безопасности и обороны, предусматривающее диверсификацию источников поставки угля и создание резерва энергетического угля, а также ряд других мер в связи с блокированием поставок угля из Донбасса. Также СНБО поручил Кабмину изучить экономическую и социальную обоснованность установленных тарифов на энергоносители, электроэнергию, услуги ЖКХ. Кроме того, СНБО поручил правительству принять меры для нейтрализации угроз энергобезопасности Украины и обеспечить запрет на экспорт антрацитового угля. В решение также говорится, что СНБО поручил МВД и СБУ принять меры по обеспечению порядка в районе проведения спецоперации в Донбассе и обеспечить там надлежащую охрану инфраструктуры для бесперебойного функционирования.