Украина готовится к импорту антрацита из ЮАР

КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Электрогенерирующие предприятия Украины начали подготовку к импорту угля антрацитовой группы из Южной Африки, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, информирует УНИАН.

"Большинство генераций (энергогенерирующих предприятий) уже начало контрактовать уголь из Южной Африки, из других стран", — заявил Насалик журналистам перед заседанием правительства в понедельник.

По его словам, стране до конца года необходимо импортировать порядка 4,7 миллиона тонн антрацита.

Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Кабмин страны разрабатывает алгоритм, который позволит в ближайшее время импортировать антрацит.

А в марте сам Насалик говорил, что "уже есть на май законтрактованные" поставки угля из Южно-Африканской Республики.