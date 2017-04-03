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    Экономика

    Украина готовится к импорту антрацита из ЮАР

    (обновлено: )32603
    Как заявил министр энергетики и угольной промышленности, "большинство генераций (энергогенерирующих предприятий) уже начало контрактовать уголь из Южной Африки, из других стран".
    уголь
    RIA News Виталий Аньков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 3 апр — РИА Новости Украина. Электрогенерирующие предприятия Украины начали подготовку к импорту угля антрацитовой группы из Южной Африки, заявил министр энергетики и угольной промышленности страны Игорь Насалик, информирует УНИАН.

    Уголь
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    "Большинство генераций (энергогенерирующих предприятий) уже начало контрактовать уголь из Южной Африки, из других стран", — заявил Насалик журналистам перед заседанием правительства в понедельник.

    По его словам, стране до конца года необходимо импортировать порядка 4,7 миллиона тонн антрацита.

    Ранее вице-премьер Украины Владимир Кистион заявил, что Кабмин страны разрабатывает алгоритм, который позволит в ближайшее время импортировать антрацит.

    А в марте сам Насалик говорил, что "уже есть на май законтрактованные" поставки угля из Южно-Африканской Республики.

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