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    Порошенко пообещал сделать дешевле поездки в ЕС после отмены виз

    Тема:

    Безвиз наш? Европарламент сказал "да" (325)

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    По словам президента Петра Порошенко, в Украине сделают все, чтобы поездки украинцев в Европейский союз были дешевле, чтобы на Украину пришли "лоукосты".
    Президент Петр Порошенко
    Сайт президента Украины

    КИЕВ, 7 апр — РИА Новости Украина. Президент Петр Порошенко пообещал, что после получения безвизового режима с ЕС власти сделают все для того, чтобы путешествия в Европу стали более доступными для украинцев.

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    Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны. В то время как украинские власти обрадовались решению ЕП, в оппозиции посетовали, что у граждан нет денег на поездки в Европу.

    "Могу вам сказать, что на этом работа не останавливается. Мы сделаем, чтобы поездки украинцев были дешевле, чтобы на Украину пришли "лоукосты", — сказал Порошенко.

    По данным пресс-службы Порошенко, об этом он заявил в пятницу во время встречи с президентом Национальной академии наук Украины Борисом Патоном и молодыми учеными.

    "Чтобы вы, как молодые ученые, по украинскому паспорту, не выжидая дни или недели в очередях перед консульствами, не вытаскивая из карманов украинцев миллиарды гривен за уплату консульского сбора, не переплачивая за билеты, а потратив от 30 до 60 евро имели возможность воочию убедиться в преимуществах европейских ценностей, европейской системы", — подчеркнул он.

    Для вступления в силу решения об отмене виз его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

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