Возросло число жертв теракта в Лондоне

КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

"Следователи, ведущие расследование произошедшего в среду, 22 марта, теракта в Вестминстере могут подтвердить, что в четверг, 6 апреля, умерла 31-летняя женщина. Она находилась все это время в госпитале, поддержка ее жизнедеятельности была отключена в четверг, 6 апреля. Хотя официальное опознание еще только предстоит, мы уверены, что это Андреа Кристеа. Она была румынкой, и находилась в Лондоне с визитом", — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, были ранены десятки человек из 10 стран.