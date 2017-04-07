наверх
07.04.201711:34
Курсы валют НБУ
  • EUR28.91- 0.09
  • USD27.10- 0.06
Рубрики
Ещё
    В мире

    Возросло число жертв теракта в Лондоне

    Тема:

    Теракт в Лондоне: автомобиль задавил людей на мосту (55)

    (обновлено: )100
    После кончины 31-летней румынки, которая находилась в Лондоне с визитом, число жертв теракта 22 марта в столице Великобритании увеличилось до пяти человек.
    Стрельба у британского парламента
    REUTERS Stefan Wermuth

    КИЕВ, 7 апр – РИА Новости Украина, Мария Табак. Число жертв теракта 22 марта в Лондоне увеличилось до пяти человек после кончины 31-летней женщины, говорится в сообщении Скотланд-Ярда.

    Теракт в Лондоне. Полиция на месте происшествия
    @BBCNews
    Теракт в Лондоне совершил британец, ответственность взяло ИГ

    "Следователи, ведущие расследование произошедшего в среду, 22 марта, теракта в Вестминстере могут подтвердить, что в четверг, 6 апреля, умерла 31-летняя женщина. Она находилась все это время в госпитале, поддержка ее жизнедеятельности была отключена в четверг, 6 апреля. Хотя официальное опознание еще только предстоит, мы уверены, что это Андреа Кристеа. Она была румынкой, и находилась в Лондоне с визитом", — говорится в заявлении Столичной полиции Лондона.

    Лондонский теракт произошел 22 марта в одном из самых популярных у туристов мест города — на Вестминстерском мосту. Машина, ехавшая по мосту, съехала на тротуар, сбила нескольких человек, затем доехала до здания парламента, где злоумышленника остановила полиция. Преступник ударил ножом полицейского, который позднее скончался. Террорист, которым оказался 52-летний британец Халид Масуд, был застрелен другим полицейским. По последним данным, были ранены десятки человек из 10 стран.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вид на здание Министерства иностранных дел Российской Федерации
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США
    "Торнадовцев" доставили в суд под охраной автоматчиков. Видео
    Дело "Торнадо": судный день
    Старший аналитик Международного центра перспективных исследований Ирина Ивашко.
    Безвиз наш? Европарламент сказал "да"
    Министр социальной политики Андрей Рева
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ