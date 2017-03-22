Хроника 21 марта: задержание украинских журналистов в РФ, провальные выборы аудитора НАБУ

Людмила Калита, РИА Новости Украина

Во вторник, 21 марта, НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП из-за блокады Донбасса, а Верховная Рада опять провалила голосование по назначению аудитора НАБУ. Помимо этого стало известно, что ГПУ закрыла дела в отношении Яценюка, а власти США собираются рассмотреть незаконную деятельность украинских политиков. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

НБУ существенно ухудшил прогноз роста ВВП из-за блокады Донбасса

Нацбанк Украины ухудшил прогноз роста экономики страны на 2017 год с 2,8% до 1,9% в связи с блокадой Донбасса, но не ожидает значительного влияния блокады на инфляцию. По новым оценкам, реальный ВВП вырастет на 3,2% в 2018 году (ранее рост прогнозировался – 3,0%). По информации пресс-службы, блокада не окажет значительного влияния на уровень потребительской инфляции в 2017-2018 годах.

Акционеры Roshen решили продать фабрику в Мариуполе

Акционеры Мариупольской фабрики "Рошен", входящей в состав крупнейшего производителя кондитерских изделий в Украине — корпорации Roshen, на общем собрании 20 марта приняли решение о ее продаже. Отмечается, что предельная стоимость сделки составит 65 млн грн. Согласно данным последней годовой финансовой отчетности предприятия, стоимость активов Мариупольской фабрики составляла 59,5 млн грн.

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Украина повторно попросила создать третейскую группу ВТО по спору с РФ

Украина во вторник повторно запросила учреждение третейской группы в рамках Всемирной торговой организации (ВТО) в связи с ограничением транзита украинских товаров по территории России, говорится на сайте Минэкономразвития РФ. В министерстве пояснили, что этот шаг является обычным в рамках стандартной процедуры, предусмотренной ВТО. По итогам данного заседания сторонам дается время (по общему правилу, порядка 20 дней) для согласования персонального состава третейской групп.

Рада провалила голосование по назначению аудитора НАБУ

Верховная Рада провалила голосование по назначению Найджела Брауна на поста аудитора Национального антикоррупционного бюро Украины. На минувшей неделе ВР на заседании отказалась рассматривать вопрос об определении кандидатуры в состав комиссии внешнего контроля проведения независимой оценки эффективности деятельности Национального антикоррупционного бюро Украины. Перед голосованием спикер ВР Андрей Парубий вынес на рассмотрение парламента две кандидатуры на пост аудитора НАБУ — Найджела Брауна и Роберта Сторча.

Власти США рассмотрят незаконную деятельность украинских политиков

Подкомитет Палаты представителей США по иностранным делам, занимающийся вопросами Европы, Евразии и возникающих угроз, назначил слушание по рассмотрению теневой деятельности ряда украинских политиков и лиц, влияющих на принятие решений в местном бизнесе. По информации СМИ, данный подкомитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, ставший "ключевым голосом" в вопросе коррупции в Украине.

Генпрокуратура закрыла дела в отношении Яценюка

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) закрыла уголовные дела в отношении экс-премьер-министра, лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка, которые были возбуждены по обращениям народного депутата Дмитрия Добродомова, сообщил первый заместитель генпрокурора Дмитрий Сторожук. При этом он уточнил, что указанными заявлениями занималось Главное следственное управление под руководством Юрия Столярчука.

Украина провела успешные испытания ракет

Секретарь СНБО Александр Турчинов информировал, что 21 марта состоялись плановые испытательные запуски украинских ракет, произведенных госконцерном Укроборонпром и Государственным космическим агентством Украины. По его словам, во время испытаний была проверена система управления ракетами и точность поражения целей на максимальной дальности.

В Лукьяновском СИЗО взбунтовались сотрудники

Сотрудники Лукьяновского (Киевского) следственного изолятора объявили забастовку из-за низкой заработной платы, они отказывают заступать на службу и охранять ожидающих решения суда, сообщил экс-глава Государственной пенитенциарной службы Сергей Старенький. Позже пресс-секретарь заместителя министра юстиции Юрий Маслак заявил, что работники Лукьяновского СИЗО в Киеве обратились с коллективным заявлением к руководству учреждения, забастовки не было.

Задержание украинских журналистов в РФ

Корреспондент УНИАН в России Роман Цимбалюк во вторник, 21 марта, был задержан в Москве. Вместе с ним задержали и оператора телеканала "1+1" Никиту Бородина. По словам украинского журналиста, инцидент произошел после интервью с аспирантом МГУ, который во время празднования фестиваля "Весна" вывесил в окне общежития украинский флаг. В МИД Украины сначала назвали произошедшее провокацией РФ, а в российском внешнеполитическом ведомстве заявили, что выяснят все обстоятельства. Позже всех задержанных отпустили.

На Днепровской набережной в Киеве взорвалось авто, есть пострадавшие

В Киеве на Днепровской набережной (Дарницкий район) автомобиль врезался в столб, после чего взорвался. По предварительной информации, водитель автомобиля Daewoo Nexia уснул за рулем, потерял управление, в результате чего автомобиль врезался в столб. Причины происшествия выясняются. Мужчина госпитализирован с серьезными травмами.

В Харькове в аптеку бросили гранату

Неизвестный бросил гранату в аптечный пункт в Харькове, сообщили в пресс-службе Нацполиции. Предварительно удалось установить, что неизвестный бросил в помещение аптеки гранату РГД-5. С места происшествия изъяты обломки корпуса, кольцо с чекой и другие вещественные доказательства. Никто не пострадал. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Украинский боксер Хижняк досрочно стал чемпионом Европы

Украинский боксер в весовой категории до 75 кг Александр Хижняк досрочно гарантировал себе золотую медаль соревнований в Румынии, где пройдут решающие поединки чемпионата Европы по боксу среди мужчин до 22 лет. Вследствие полученной травмы в предыдущих поединках белорус Виктор Дзяшкевиш был вынужден сняться с финального поединка. Таким образом, в активе "сине-желтой" команды уже гарантированно есть одна золотая медаль.

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Польша пересмотрит миграционную политику из-за гастарбайтеров из Украины

Власти Польши аннулировали документ о миграционной политике страны, принятый в 2012 году, как не соответствующий реалиям. По словам министра внутренних дел и администрации Польши Мариуша Блащака, документ не учитывал миграционный кризис, с которым столкнулась Европа. При разработке новой миграционной политики страны, следует противодействовать автоматическому размещению беженцев и разработать политику в отношении экономических мигрантов из Украины.

Глава МВД Франции ушел в отставку на фоне скандала с дочерьми

Глава МВД Франции Брюно Ле Ру подал в отставку на фоне скандала с трудоустройством его дочерей на должность парламентских помощников отца в Национальном собрании (нижней палате парламента) Франции. Главой МВД Франции после ухода в отставку Брюно Ле Ру назначен Маттиас Фекль, занимавший пост госсекретаря по делам внешней торговли, развития туризма и делам французских граждан за рубежом, говорится в коммюнике Елисейского дворца.

В 1999 году на 30-й сессии генеральной конференции ЮНЕСКО было решено ежегодно отмечать Всемирный день поэзии 21 марта. Первый Всемирный день поэзии прошел в Париже, где находится штаб-квартира ЮНЕСКО. Помимо этого именно 21 марта празднуется Международный день кукольника. Идея Международного дня театра кукол пришла известному деятелю кукольного театра Дживада Золфагарихо из Ирана.