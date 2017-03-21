Власти США рассмотрят незаконную деятельность украинских политиков - СМИ

КИЕВ, 21 мар — РИА Новости Украина. Подкомитет Палаты представителей США по иностранным делам, занимающийся вопросами Европы, Евразии и возникающих угроз, назначил слушание по рассмотрению теневой деятельности ряда украинских политиков и лиц, влияющих на принятие решений в местном бизнесе, сообщает американское издание PRNewsChannel.

Как отмечается, данный подкомитет возглавляет конгрессмен Дейна Рорабейкер, ставший "ключевым голосом" в вопросе коррупции в Украине.

"Эти деловые и политические инсайдеры были обвинены в многочисленном получении незаконных доходов. Среди них Валерия Гонтарева, Игорь Кононенко, Александр Грановский, Виталий Хомутынник, Александр и Сергей Буряк, Анатолий Матиос, Сергей Курченко, Игорь Кононенко, Сергей Алексеев, Василий Бурба, Валерий Кондратюк, Сергей Березенко, Максим Бурбак, Виталий Найда, Анатолий Матиос и Борис Тимонькин", — пишет издание.

"Конгресс должен рассмотреть вопрос о создании специального комитета по расследованию финансовых преступлений должностных лиц украинского правительства", — пишет автор материала Чэд Бэннон. По его мнению, Администрация президента США Дональда Трампа также должна составить список коррумпированных украинских политиков, предложить корректирующие меры и возможный список санкций.

"Рассматривая отношения Америки с Европой и болезненное положение Европейского Союза, Администрация Трампа и Конгресс США должны учитывать последствия превращения Украины в крупную дестабилизирующую силу в Европе, когда бизнес-элита напоминает военачальников, а украинские политики отказываются от своих обязанностей в качестве госслужащих в пользу получения краткосрочной прибыли", — говорится в материале.

Напомним, ранее Администрация США призвала Украину к усилению борьбы с коррупцией и проведению политических и экономических реформ.